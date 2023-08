De película: dos amigos de la infancia ofrecieron donarle un riñón

layout="fixed-height">

Audionota: Natalia Marinelli

El pringlense Jorge Pennini podrá recibir un trasplante de órgano gracias a que dos de sus amigos de la infancia, se ofrecieron a donarle un riñón para que pueda mejorar su calidad de vida ya que a sus 60 años -por insuficiencia renal- se encuentra realizando diálisis, un tratamiento que lo mantiene con vida pero con muchas limitaciones.

Si bien la ley no permite en nuestro país la donación de órganos de una persona viva que no sea un cónyuge (o con unión convivencial) o pariente consanguíneo (o por adopción hasta el cuarto grado) ante tal ofrecimiento de sus "hermanos", Jorge, con el asesoramiento y ayuda de otro amigo, Sergio Biondo, presentó un pedido ante la justicia para que se realizara una excepción.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La cláusula (que prohíbe la donación a quienes no sean familiares) , en realidad, tiene su fundamento en que se intenta evitar la compra y venta de órganos disfrazada de donación. Sin embargo, en este caso, la situación era de tal claridad que el pedido resolvió de forma positiva y en solo tres meses.

Ahora solo resta le den fecha a Jorge para la operación que se realizará en Buenos Aires.

Jorge (el segundo a la izq.), sus hijos Franco, Araceli y Matías y su esposa Liliana.

Ante semejante gesto surgen dos preguntas: ¿quiénes son estos amigos que no dudaron en ofrecer un pedazo de su propio cuerpo para ayudarlo y cómo han construido un lazo tan fuerte que trasciende las dudas, el miedo, el egoísmo y antepone la vida de Jorge por delante de todo lo demás?

"A mis futuros donantes los conozco desde chiquitos. Néstor vivía a media cuadra de mi casa, entrábamos y salíamos de una casa a la otra, como era antes. Jugábamos al fútbol, íbamos a la escuela, hacíamos todo en conjunto. Estuvo en Coronel Pringles hasta que se fue a estudiar a La Plata. Luego, se trasladó a Mar del Plata y el contacto ya no fue tan asiduo pero siempre que venía nos juntábamos", contó Jorge.

"Juan Carlos López se crió en mi casa. Es un hermano de crianza. Nos juntamos en todos los cumpleaños, las fiestas, todas las semanas nos reunimos en su casa o en la mía. Es una relación muy de hermandad la que siento con ellos y todo esto fue algo muy evidente", expresó.

La primera noticia que le dieron ni bien supo que sus riñones habían dejado de funcionar fue que sus familiares de sangre eran incompatibles.

"Lo tomé con desesperanza y después se sumó uno de los posibles donantes, Juani López, quien me dijo que al conocer la situación se había anotado para donar. A los dos o tres días me avisan dese el Hospital Anchorena que había un segundo donante, un médico de Mar del Plata y me di cuenta de que era Néstor Moscardi", señaló.

"Con mi familia lo tomamos con mucha alegría. No puedo expresar lo que siento realmente, me cuesta mucho. Es raro que se presente este tipo de cosas y para mí fue algo ejemplar", destacó.

Jorge concurre a realizar la diálisis tres veces por semana desde las 6.30 y hasta casi el mediodía. Es un tratamiento encaminado a depurar la sangre cuando los riñones no son capaces de hacerlo. Ayuda al organismo a eliminar los desechos y el exceso de líquido de la sangre.

"Si bien no es fácil atravesar la diálisis, en Pringles se hace más fácil por la calidad de enfermeros, médicos y toda la gente que está en el hospital que te alienta constantemente", dijo.

Jorge es Ingeniero Agrónomo y desde hace varios años es coordinador provincial de Pro Lana, un programa para el mejoramiento de la actividad ovina. Su trabajo era dar cursos de esquila y acondicionamiento de lanas en distintas ciudades. Por ello solía viajar una semana al menos una vez por mes. Por el momento no lo puede hacerlo porque eso implicaría no hacer diálisis.

Además, es tasador de compañía de seguros un trabajo que puede hacer de forma parcial porque no puede ausentarse más de 24 horas.

El gesto de estos amigos se hizo público a través de una carta que el hermano de Jorge, Daniel, (apenas un año mayor) escribió en agradecimiento a quienes ofrecieron una parte de su cuerpo. Tanto Juani López como Néstor Hugo Moscardi y Sergio Biondo (quien llevó adelante las presentaciones y logró que el juez se expidiera en unos pocos meses) fueron compañeros de Daniel de la secundaria.

La celeridad por parte de los fiscales y del juez era impensable cuando se inició el proceso. Los médicos señalaron que era una posibilidad remota y, sin embargo, ya es un hecho.

La fecha tentativa inicial para la intervención era el 24 de julo pero por motivos desconocidos de postergó.

"Estamos esperando un poco ansiosos porque los estudios pre quirúrgicos, pasado un tiempo, hay que repetirlos. Es una espera con bastante ansiedad e impaciencia", dijo.

"Hago esto para que otras personas tengan la misma oportunidad que yo, que sepan que existe la posibilidad de un donante vivo, que los amigos sepan que si tienen un amigo den diálisis pueden hacer algo por él, para que eso sea un ejemplo y se pueda multiplicar", añadió.