Con polémica, Sporting ganó en el Pirrone y sacó la cabeza del agua

En un final caliente en el Onofre Pirrone, Sporting venció 1-0 a Tiro Federal y sumó tres puntos valiosísimos en la pelea por no descender.

Los jugadores y el cuerpo técnico del aurivioleta estuvieron varios minutos reclamándole al juez principal, Walter Martínez, y a su asistente, Carlos Patetta, por el gol convalidado al rojinegro, conquista que definió el partido a los 26 minutos del complemento y que fue convertida por el delantero Alan Nungeser.

En un cotejo cerrado, la única acción desequilibrante fue esa, la del córner ejecutado por Cuitiño a los 26 del complemento, el doble cabezazo en el área primero de Lautaro Bartolini y luego de Nungeser-, que desató toda la locura.

El balón buscó el poste derecho del arquero Arias, quien alcanzó a reaccionar y metió el manotazo evitando que el mismo terminara en el fondo del arco. Fue allí cuando las dudas crecieron, porque el árbitro principal dudó y tardó en sancionar, aunque posteriormente aclaró que se apoyó en la visión del asistente número dos, supuestamente mejor ubicado.

Ahora bien, ¿la pelota atravesó la raya de sentencia? Dio la sensación que no lo hizo en su totalidad. Jugada finita, de VAR, que, claro, no interviene para el torneo doméstico.

Seguramente por TV se podrá apreciar mucho mejor, como también habrá que observar la posición de Nungeser antes del cabezazo que terminó por sellar el resultado, ya que los jugadores de Tiro reclamaron por una presunta posición adelantada.

"No alcanzo a ver si la pelota entra o no; cabeceo, recupero la vertical y cuando veo de reojo el arco el arquero (por Arias) la había sacado. En eso miro al línea (Patetta), que sale corriendo para el medio de la cancha y salí festejando", contó Alan Nungeser, el autor de la conquista del triunfo rojinegro.

"La verdad es que en el tumulto, en medio del cabezazo, no puedo determinar si entró o no. Mis compañeros, que estaban mejor ubicados, me dijeron que había entrado. Lo que sí puede ver es que el cuerpo del arquero estaba muy metido adentro del arco, por eso trato de deducir que fue gol", aclaró.

Los jugadores de Tiro Federal, que prefirieron no hablar para evitar algún exabrupto, sienten que hubo despojo. Admiten que los árbitros de la Codadef no eran los indicados para dirigir este partido y que ya hay antecedentes anteriores.

Lo cierto es que todo se desató en una milésima de segundo, porque hasta ese minuto, el 26 del complemento, el trámite había sido muy pobre, con un puñado de situaciones de peligro y los nervios, y la fricción, como principal protagonistas.

Tiro sintió algunas ausencias de peso, como Nahuel Sánchez, Medina y Gigena, por lo que le costó horrores en la generación de juego; Sporting, en cambio, jugó su partido metiendo en todos los sectores de la cancha, mordiendo los talones y entrando en el roce si había que hacerlo.

Para el rojinegro los tres puntos son un bálsamo de agua fresca, porque pudo sacar la cabeza del pantano; Tiro, en cambio, se metió en un lío bárbaro, porque ahora quedó nuevamente último, en tabla apretada de tres equipos que están separados por un punto.

La frase

"Era una final, un partido muy complicado con un rival directo que juega bien. No salió un buen partido, tuvimos más chances pero tomamos malas decisiones y no supimos manejar esa situación. Son dos triunfos que cambian la cabeza, tuvimos una semana distinta luego de ganarle a Villa Mitre. Habíamos tenido partidos donde jugábamos bien y no se nos daba. Ahora tenemos dos semanas para trabajar con otro clima", señaló Alan Nungeser.

La síntesis

TIRO FEDERAL 0

B. Arias (c) 5

Onorio 5

Merigo 6

Cuevas 5

Marinelli 4

Adaro 5

M. Gil 5

Damiani 4

Fontán 5

S. López 5

Seisdedos 4

DT: J. P. Manganaro.

SPORTING 1

H. Herrera 5

M. López 6

Balbuena 5

Samana 6

D'angelo 4

Bartolini 4

Ehulech 6

Cuitiño 5

Castellano (c) 5

M. Meza 5

Alan Nungeser 7

DT: Nicolás Ballestero

PT. No hubo goles.

ST. No hubo goles.

Cambios. 72m. Di Santorio por Damiani y 85m. Amaya por Fontán, en Tiro Federal; 66m. Cortez por Castellano y Pacheco por D'angelo; 76m. Mércuri por Meza y 94m. Acosta por Cuitiño, en Sporting.

Árbitro. Walter Martínez (4).

Cancha. Tiro Federal (buena).