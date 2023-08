Desde hace un tiempo que los mellizos Charlotte y Alex Caniggia están distanciados de sus padres Claudio Paul y Mariana Nannis. Incluso tampoco tienen un vínculo fluido con su otro hermano, Kevin Axel. Sin embargo, la reciente llegada de Venezia, la hija que el conductor de Los Desconocidos de Siempre (El Trece) tuvo con Melody Luz, parece haber traído cierto aire de paz en la mediática familia.

Así lo aseguró la propia Charlotte luego de haber sido abordada en la calle por un movilero de A la tarde (América). “Estoy muy contenta, muy feliz. Voy a estar en el Bailando, así que súper bien. Soy tía, estoy muy feliz, después voy a ver a la bebé que es muy chiquita, muy chiquita. Y la amo”, dijo Caniggia con una sonrisa y la mirada blindada por unos anteojos de sol estilo Barbie.

“Con toda la familia estoy muy bien, por suerte”, agregó en relación al vínculo que mantiene con Alex, Melody y la bebé. “Sofía, la mujer de tu papá, dijo que están felices de que son abuelos”, le apuntó el notero. “Ay, eso espero. Es una bendición un bebé en la familia y estámos todos muy felices”, dijo Charlotte.

“¿Te sorprendió que tu papá no dijo nada pero sí Sofía? ¿Le creés a ese comentario?”, insistió el periodista. “Yo no sé, no quiero opinar. Pero mientras mi hermano y yo estamos felices... Creo que somos la única familia que queda en esta familia”, definió ella de esta particular manera como estado de situación familiar.

“Mi mamá no sé cómo está, no hablo mucho con ella. Pero sí, estamos todos muy bien”, remarcó Charlotte a la vez en que volvió a admitir que hace tiempo no está en contacto con sus progenitores.

“El vínculo con ella es bueno, es bueno. No me veo mucho con mis papás pero por lo menos tengo a mi hermano y eso me pone muy contenta”, reiteró. Y dejó claro: “No tengo mucha relación con mis padres y está todo así. Y además, no quiero hablar de ellos”.

Por otra parte, desmintió que la hayan echado del Hotel Faena, lugar en el que solía vivir la familia Caniggia cada vez que se instalaba en Buenos Aires. “Yo no vivo en el Faena hace años. Y que yo sepa, a Alex tampoco lo echaron”, aclaró. “Estoy escuchando muchas cosas, pero no, nada que ver. Estamos todos bien por suerte. Esta es una familia bastante problemática, pero por suerte ahora hay paz”, caracterizó.

En ese plan, dijo que todos los Caniggia “estamos tratando de sanar el vínculo familiar y vamos a lograrlo. Es muy importante hacerlo. Hay familias muy complicadas pero hay que tratar de sanar las cosas”.

Cuando el cronista quiso saber qué opinaba de la causa judicial por la que están enfrentados sus padres, Charlotte simplemente dijo: “No quiero hablar de las causas de mis padres, no es mi problema”.

Por último, el movilero le preguntó cómo estaban las cosas con su pareja, Roberto Storino. “Estoy muy contenta, muy bien. Pero no quiero contarte más”, dijo ella con una risita. Ese fue el pie para una última consulta, en torno a los rumores de un supuesto vínculo societario entre su novio y Fernando Pérez Algaba, el empresario que semanas atrás apareció descuartizado. “Escuché algo de eso, pero mi novio hacía años que no era más amigo de él”, aseguró Caniggia. (Infobae)