Mirtha Legrand recibió un reconocimiento a su trayectoria en Rosario, en la entrega de premios "Magazine", que se televisó en directo. Se llevó todas las fotos y el reconocimiento de sus colegas, principalmente artistas y periodistas.

Algunos de los premiados en la velada fueron el conductor Fer Dente, la periodista Carolina Amoroso, la actriz Mercedes Funes, la cantante lírica Virginia Tola o la soprano Jaquelina Livieri, que vencieron obstáculos para estar en Rosario.

Con un vestido de encaje bordado verde esmeralda, una pashmina al tono sobre su cuello y aros de esmeralda, Mirtha hizo lo que sabe hacer, lo que le sale naturalmente. Se emociona, recuerda que tiene 96 años y confiesa que después de la fiesta en Rosario no se irá a dormir, sino a recorrer la ciudad, para pasar por los lugares donde vivió, que recuerda con precisos detalles y hasta con la dirección de cada uno.

Advirtió que esta noche no está apurada porque el fin de semana no tiene que grabar su programa de televisión, el que hizo durante tantos años y que ahora no está al aire. Y afirmó que está convencida que lo mejor para su vida es seguir trabajando, aunque ella ahora no lo pueda hacer.

“Este año no he trabajado, todavía, veremos qué pasa. Están difíciles los canales”, lanzó. Entre el auditorio que la escucha están los directivos de los dos canales de aire de Rosario, Televisión Litoral (Canal3), perteneciente a Canal 13, y Telefé Rosario. Pero se entiende que mp está dirigido a ellos el reclamo de la diva de los almuerzos. Se estima que debería estar pensando en las largas negociaciones de su nieto Nacho Viale con Adrián Suar.

“Todos los días le pido al Señor que me dé salud para seguir trabajando”, dijó. Para reforzar que está en condiciones de manejar su programa no duda en pedir "que se acabe de una vez por todas esta grieta horrorosa que vivimos los argentinos”.

En la introducción al entregarle del premio homenaje, el creador de estos premios Magazine, que ya llevan 31 ediciones, el periodista rosarino Carlos Bermejo, la presentó con orgullo de amigo: “Alguien que es única, irrepetible, sin dudas la gran figura del espectáculo nacional. Su vigencia y convocatoria la convierten en el ícono absoluto del teatro, el cine y la televisión argentina”.

Durante su intervención, Mirtha sorprendió con una definición que no se le había escuchado antes y en la que anunció en qué va a usar el tiempo que antes le insumía la tele. “Soy una mujer famosa en mi país y ahora me voy a dedicar a hacer el bien, pero no dando cosas materiales, sino ayudando a la gente”.

Mirtha ya es presidenta honoraria del Hospital Fernández y revela que todos los días la llama gente que no puede ser atendida por los médicos o que no se puede operar. “Me ocupo de eso y me da placer”, admite. Y explica las razones: “Quiero que toda mi vida no sea en vano, solamente haber sido famosa, tener éxito. Quiero hacer algo por mis compatriotas”, se entusiasma.

“Mi carrera fue milagrosa, siempre lo cuento, espero no aburrirlos. Me inicié a los 14 años, hice mi primera película que se llamó Los martes orquídeas. El lunes en el Malba van a hacer un homenaje porque cumple años Argentina Sono Films y van a pasar una película mía, La patota, que dirigió Daniel Tinayre”.

“Nunca he dejado de trabajar. Cuando digo que al público le debo mi vida, es verdad. No sé cuántos años más voy a vivir, pero les debo toda mi vida, porque siempre quise ser actriz. Cuando era chica tenía una niñera que se llamaba Bruna y le decía haceme el moño bien grande, porque quería que me miraran, quería distinguirme en algo. Mi hermana gemela era distinta”.

Mirtha Legrand en "Los martes orquídeas".

Además, la dive reveló los detalles de cómo se preparó para la velada que está a punto de terminar. “Vengo a Rosario y me transformo. Estoy así vestida porque hace dos días que me estoy probando ropa a ver qué me pongo. Me pruebo y a Elvira, que es mi asistente, le pregunto si me queda bien. Iba a venir de negro, pero dije no, seguro van a venir de negro muchas señoras, así que me voy a poner de color mejor. Mi peinador vino temprano, me bañé, me lavé el pelo tempranito esta mañana para tener mi pelo limpio, lindo. Vino mi maquilladora, vinimos en tres horas, un viaje maravilloso y estoy en Rosario que lo adoro, que siempre estuvo cerca”, agregó.

“Leí un artículo que decía que Rosario tiene magia. Ustedes no se dan cuenta porque son rosarinos, pero Rosario tiene algo que te atrapa y no te querés ir de acá. Viví varios años porque mi mamá era maestra. Daba clases en un colegio de Saladillo. Fui muy feliz, fuimos al colegio María Auxiliadora. Siempre hago el recorrido. Y después vivíamos en Mendoza y Sarmiento, enfrente de la Sala Lavardén, y en Necochea 1717. Me acuerdo de todo. Cada vez que vengo a Rosario doy una vuelta porque me encanta”, repitió y pidió un aplauso para Lionel Messi, “un rosarino que es orgullo de todos”.

“Desde ahora voy a cobrar las fotos, -bromea- y lo recaudado lo voy a donar a algún hospital. Debo haberme sacado unas doscientas fotos por lo menos esta noche, pero me encanta. Imagínense si nadie me llevara el apunte. Tengo 96 años queridos, y estoy acá. Y ahora no me voy a dormir, voy a dar una vuelta por todo Rosario en el auto. Los que quieran sacarse una foto pueden acercarse. Voy a estar comiendo mi postrecito”, concluyó. (Infobae)