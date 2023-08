Cafiero: "JxC no es un espacio político, es una empresa y se pelean por quién es el próximo gerente"

El canciller y precandidato a diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Santiago Cafiero, consideró hoy que la coalición opositora Juntos por el Cambio "no es un espacio político, es una empresa" y que en las elecciones primarias del domingo 13, "se pelean por ver quién es el próximo gerente".

Cafiero, en declaraciones radiales difundidas hoy en un comunicado de prensa, afirmó que "el dueño es (el expresidente Mauricio) Macri y lo que están discutiendo es a qué gerente le toca la próxima temporada; es una discusión gerencial”.

Además, consideró que Macri "maneja el espacio como patrón de estancia donde todos están pendientes de ver qué dice".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En particular, consultado sobre la precandidata presidencial Patricia Bullrich, Cafiero dijo: "El nivel de improvisación que manifiesta me llama mucho la atención, no por plantear solo el blindajes sino también por lo que dice respecto de la realidad económica. Tiene un desconocimiento que asusta”.

El ministro de Relaciones Exteriores añadió que en materia de política exterior, "ni Bullrich ni el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta profundizan sobre ningún tema", y además sostuvo que en algunos casos son "contradictorios" en sus afirmaciones.

"Por ejemplo, empiezan a hablar de la importancia de Malvinas cuando todos sabemos que ese espacio político banaliza la cuestión de la soberanía", recordó.

En este punto hizo referencia en particular al "pacto Foradori-Duncan" -firmado durante el gobierno de Macri- que estableció condiciones "en perjuicio de la soberanía argentina" y recordó que "avalaron ese acuerdo" que el gobierno de Alberto Fernández discontinuó.

El canciller analizó que desde JXC "tampoco hablan de Bolivia; del envío de armamento durante la gestión de Macri para contribuir a la represión en el golpe de Estado contra Evo Morales".

"Si ellos tienen propuestas de política exterior no hay problema en debatir", concluyó. (Telam)