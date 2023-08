Una maestra se volvió viral por enseñar a sus alumnos a respetar sus cuerpos a través de canciones

En un mundo en constante evolución, la educación juega un papel crucial en la formación de las nuevas generaciones. Uno de los temas en la agenda educativa es la Educación Sexual Integral (ESI), que busca brindar a los estudiantes herramientas para comprender y respetar sus cuerpos.

En este contexto, un video se volvió viral en las redes sociales, protagonizado por Eugenia Barker, una maestra de tercer grado que utiliza la música para enseñar a sus alumnos.

El video acumuló más de 2 millones de reproducciones en cuestión de horas y muestra a la maestra liderando a su clase en la interpretación de una canción especialmente creada como herramienta pedagógica. "Yo sé cuidar mi cuerpo", entonan los niños con entusiasmo, mientras la maestra guía el proceso. La canción aborda de manera clara y directa temas como los límites personales y el respeto hacia los demás.

"'Yo sé cuidar mi cuerpo', cantando con tercer grado una canción que vale la pena enseñar a cantar", comenzó escribiendo la docente en la descripción de su clip. "Hablar sobre la letra como disparador, hacer la pregunta: 'de qué manera cuido mi cuerpo'. Las respuestas son muy interesantes", concluyó.

En el video se la ve cantando junto con los niños haciendo hincapié en la importancia de que cada uno respete su cuerpo: "Te vamos a decir una verdad, es algo que tú necesitas saber", comienzan cantando. "No todos los adultos son buenos, y si te incomodan te diremos qué hacer", sigue la canción.

Si bien no se ve la cara de los niños, se los escucha cantar con convicción. "Si alguien se me acerca y me quiere tocar y aunque lo conozca me incomoda yo le digo no, fuerte digo ¡no! y cuento sin miedo lo que me pasó", cantan.

"Si alguien se me acerca y me quiere tocar a base de regalos o amenazas yo le digo no, fuerte digo ¡no! ¡Yo sé cuidar mi cuerpo! Mi cuerpo sólo es mío y si un adulto se pasa lo voy a acusar", sigue la canción que se viralizó en menos de 24 horas.

"Lo pensé en el marco de la ESI, es muy hermoso lo que sucedió en cada grado cuando la fui trabajando. Hablamos mucho, mucho", respondió la docente a los mensajes en los que la felicitaban por su trabajo. "Les encantó aprender esta canción. Y a mi enseñarla", cerró Eugenia.

"Para mí, quien esté en contra de la ESI es porque realmente tienen miedo de que los nenes empiecen a hablar. De esos hay que cuidarse", "Euge como no apareciste 23 años atrás con esta canción, me hubieras cambiado la vida totalmente", "No paro de llorar, que divina manera de llegar a los niños con estas cosas tan importantes", fueron algunos de los mensajes que recibió la docente en su cuenta de TikTok. (Infobae)