Maxi Moralez, duro con el Racing de Gago: “No tenía minutos y decidí irme”

Maximiliano Moralez explicó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de rescindir su contrato con Racing, a poco más de seis meses de haber llegado. “No tuve los minutos que esperaba y las oportunidades faltaron”, afirmó en declaraciones exclusivas con TyC Sports.

El futbolista de 36 años destacó que “el momento del equipo en el campeonato no era el esperado y ahí es donde uno cree que pudo haber jugado”. Además, agregó: “Siempre estuve a disposición y nunca exigí nada. Había esperado mucho por esto, hice una gran movida familiar y lamentablemente terminó así”.

Con respecto a su futuro, Moralez fue contundente. “A esta edad es muy difícil no tener minutos, porque necesito partidos para mantener el ritmo. Esperé hasta el final de la temporada para no perjudicar a nadie. Creí que era el momento justo, pero el fútbol no te garantiza nada”, manifestó.

El jugador surgido en la Academia deslizó que “está todo muy encaminado para volver a New York City (franquicia de la MLS). Solo faltan algunos detalles para cerrar el acuerdo final”. En tanto, concluyó: “Creí que era el momento de rescindir para buscar la continuidad que quiero y tengo que tener”.

De los 36 partidos que la Academia disputó en el primer semestre del año, Maxi participó en 23. Sin embargo, sumó un total de 962 minutos y solo completó dos encuentros (en siete oportunidades jugó más de un tiempo): convirtió un gol y conquistó la Supercopa Internacional contra Boca en Abu Dhabi.