Santilli: "Tenemos una posibilidad muy grande de ganar la Provincia"

El precandidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio Diego Santilli aseguró que el frente opositor tiene "una posibilidad muy importante de ganar la Provincia".

Y continuó: "El 13 de agosto va a haber una sorpresa. Estoy convencido de eso. Camino la calle y lo veo".

En diálogo con Pan y Circo, el programa que conduce Jony Viale en Radio Rivadavia, el referente del PRO aseguró que ve "el cansancio de la gente basado en algunos puntos centrales, como que los chicos no tienen clases o no aprenden; van al hospital y no tienen atención; inseguridad galopante; la inflación".

"Veo la campaña de (el gobernador bonaerense y precandidato a la reelección, Axel) Kicillof hablando de los derechos del futuro, pero ¿y los derechos de hoy? Por qué te van a hacer mañana lo que no te están haciendo hoy. Basta el ´ah, pero´. Hay que hacerse cargo", añadió.

Además, subrayó que el primer problema del que tiene que hacerse cargo quien gane las elecciones bonaerenses debe ser la inseguridad: "La primera decisión política que tiene que tener un gobernador es enfrentar al delito y al narcotráfico, de manera clara y contundente".

El postulante opositor también planteó la necesidad de "eliminar el 82 % de más que creó este Gobierno: hay que bajar ministerios, bajar secretarías" y señaló que así se generaría un ahorro de "5 mil y pico de millones de pesos, que se pueden usar para invertir en tecnología, en cámaras" para combatir la delincuencia.

Santilli también se refirió a la posibilidad de que los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, compartan búnker en la noche del 13 de agosto: "Yo creo que sí. Voto porque sí. Yo quiero que estén juntos". (NA)