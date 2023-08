Se firmó el contrato para la construcción del barrio de 154 viviendas de Luz y Fuerza

Finalmente, y tras una larga espera y justos reclamos por parte de los preadjudicatarios, se firmó el contrato para dar inicio a la obra de construcción de 154 viviendas del barrio Luz y Fuerza, cuyo terreno se encuentra ubicado en Puerto Madryn y Paso, entre los complejos habitacionales Albatros XXVII y XIV, y Centenario.

El intendente Mariano Uset dijo a La Nueva. que "se trata de un expediente que comenzó en 2009, por lo que llevó su tiempo. Nosotros nos comprometimos, al iniciar la gestión junto con el gobierno de María Eugenia Vidal, a estudiar qué era lo que había pasado y por qué había estado tanto tiempo 'cajoneado' ese proyecto. En varias ocasiones, hicimos presentaciones, le dimos prioridad, incluso acercamos a la gente del Sindicato de Luz y Fuerza al Instituto de la Vivienda (de la provincia de Buenos Aires) para sostener reuniones y reactivar todo esto, que tenía sus complejidades".

"Se concretó la transferencia de la tierra, luego surgieron otros inconvenientes como el cambio de la situación socio económica de los beneficiarios del plan y con el nuevo gobierno provincial entendemos que fue avanzando y dejamos de ser participados de ese avance, pero no nos retiramos nunca de la gestión, sino que, al contrario, seguimos reclamando e insistiendo. Así fue como se convocó a la licitación de la obra, donde se presentaron no menos de 6 o 7 empresas. Tomamos contacto con la firma que, en principio, hizo la mejor oferta económica porque a través de ella podíamos seguir más fácil el expediente y no por medio del Instituto".

"Nuevamente todo quedó demorado y en febrero de este año recién se hizo la adjudicación. Otra vez el expediente 'hizo la plancha' y estuvo un poco frenado, hasta ahora que finalmente se pudo firmar con un dictamen de Fiscalía que ordenó al Instituto de la Vivienda para que rubrique ese contrato porque la empresa había sido la legítima ganadora de la licitación pública", dijo el jefe comunal.

Ello implica -continuó-, que si todo marcha como se espera, en poco tiempo habrá movimientos en el terreno, mientras que expresó que el plazo de obra fue fijado en 540 días.

"Corresponde hacer las actas de inicio de obra, como cualquier contrato de obra pública, se presenta alguna documentación más y se formaliza el contrato. Hay que hacer movimiento de suelo, urbanización y la construcción de 154 viviendas con un costo aproximado de unos 20 millones cada una, lo cual incluye todo el esfuerzo relacionado con el sistema de evacuación de agua, apertura de calles y nivelación de suelo", sostuvo Uset.

Agregó que el proyecto -de unos 3.000 millones de pesos- se entrega bajo la denominación de llave en mano y "queda pendiente para resolver de los preadjudicatarios. En este caso, se contaba con socios que en su momento hicieron un aporte económico importante al comprar, entre todos, el macizo. Con el transcurso del tiempo, recordemos que estamos hablando de 2009, la condición socio económica de muchos de esos vecinos pudo haber sufrido variaciones, con lo cual al ser un plan de vivienda social se tendrá que revisar que los preadjudicatarios cumplan con el perfil de cierta vulnerabilidad para acceder a la casa, según lo establece el Instituto de la Vivienda; es decir, que son inmuebles de carácter social".

Mencionó que una vez que accedió a la vivienda, comienza a pagar una cuota que es bastante cómoda. "Al principio un poquito más dura, pero después tiene índices muy bajos de actualización. Cualquiera que haya accedido a una casa del Instituto de la Vivienda sabe que, con el tiempo, termina pagando bastante poco, porque se trata de un proyecto que atiende una necesidad. No es un Procrear, son viviendas sociales y lo que busca es promover esta herramienta".

También comentó que generalmente se abonan entre 120 y 140 cuotas, que se van amortizando, por lo cual al cabo de 4 o 5 años su valor es irrisorio. "Por eso, a veces nos enojamos cuando hay gente que tiene cuotas que no llegan a los 500 pesos y no las pagan. Si no se cumple con ello, pone en jaque la sustentabilidad del sistema", dijo.

Agua y cloacas

Al mismo tiempo, señaló que se tendrán muy en cuenta los servicios de agua y cloacas, con el fin de evitar que colapse el sistema, considerando el crecimiento poblacional de ese sector de la ciudad.

"Hoy tenemos un desarrollo urbano, muy cerca, que está teniendo dificultades para acceder a lo que se llama la factibilidad de ABSA para habilitar el loteo. La empresa no puede garantizar el suministro y, por lo tanto, no le otorga la factibilidad del agua potable", acotó.

"Consideramos que esto es algo que corre en paralelo, que se viene gestionando. Ya se logró toda la obra de readecuación del sistema de agua del micro y macro centro, y también se licitó un tramo de 4 kilómetros para volver a poner en servicio el acueducto secundario que trae agua a la ciudad. Entonces, con estas obras, más otras que habíamos planteado como la cisterna adicional en la zona de altos de Punta Alta, detrás de Nueva Bahía Blanca, con los nuevos loteos y este nuevo barrio, habrá que finalmente resolver la situación".

"Hay que seguir adelante porque los avances irán traccionando para que las cuestiones de fondo se resuelvan. No podemos esperar a solucionar el problema del acueducto para recién empezar con el barrio. De alguna manera, se va forzando a que las cosas sucedan", aseveró el intendente rosaleño.