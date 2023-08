Lousteau apuntó contra Macri tras sus críticas a Vidal

En medio del clima de tensión que atraviesa Juntos por el Cambio a días de las PASO, el precandidato a jefe de Gobierno porteño, Martín Lousteau, cruzó este viernes al expresidente Mauricio Macri, a quien cuestionó por criticar la decisión de María Eugenia Vidal de adelantar que votará por Horacio Rodríguez Larreta el próximo 13 de agosto.

Fue en diálogo con CNN Radio donde el senador, que peleará la interna en la ciudad de Buenos Aires contra Jorge Macri, se refirió al episodio que desató un nuevo conflicto dentro de la principal coalición opositora y apuntó contra el exmandatario por haber cuestionado las declaraciones de la diputada.

"A mí me parece ya un exceso criticar las posturas personales de distintos dirigentes, a mí no se me ocurre, (en CABA) hay algunos que están con Jorge Macri dentro de Juntos por el Cambio y hay otros que están con nosotros y funcionarios del gobierno de Horacio que están con Jorge Macri y otros en nuestro espacio", dijo ejemplificando con su competidor.

En esta línea, dijo que él prefiere enfocarse en "construir su espacio" y apuntó contra el exmandatario: "A mí no se me ocurriría criticar a alguien porque está con otro, es su postura personal, me parece que estamos entrando en un estado de ánimo con respecto a cuán importante es que uno apoye a uno o a otro que no sé", enfatizó. Y sostuvo: "Mauricio Macri apoya a su primo, yo no me voy a enojar con él, es su derecho, punto".

María Eugenia Vidal se mostró con Horacio Rodríguez Larreta.

Al respecto de las próximas elecciones, Martín Lousteau analizó el escenario político de Juntos por el Cambio y concluyó en que las confrontaciones de la propia coalición se generan a causa de la falta de experiencia en las PASO. "Lo que me parece es que el tono de interacción está generando lesiones otra vez en la expectativa colectiva, yo lo adjudico en parte a que el PRO no conoce mucho las internas", señaló. Y añadió: "Yo he usado siempre las PASO porque me parece el mejor método para elegir candidato, si alguien te gana es porque la gente que vota cree que es mejor y el PRO no está acostumbrado a eso".

La tensión dentro de Juntos por el Cambio se reavivó el miércoles cuando María Eugenia Vidal rompió su neutralidad al adelantar públicamente que en las próximas PASO votaría a Horacio Rodríguez Larreta. Lo hizo con un posteo en sus redes sociales, donde fundamentó su decisión y, si bien resaltó que el jefe de Gobierno porteño estuvo en los momentos más lindos y más difíciles de su vida, explicó que se decidió a votarlo por otros motivos.

"Durante 27 años, lo vi trabajar de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta la noche tarde, no un día, no una semana, no unos años: siempre". Y reveló que en ese período temporal lo vio "prepararse y formarse para poder encarar este desafío, acumulando experiencia, gobernando, atravesando crisis y dificultades". Y agregó: "A lo largo de 27 años lo vi creyendo en su equipo, convocando a personas valiosas y poniéndoles metas que parecían inalcanzables, lográndolas".

Tras sus dichos, Cristian Ritondo criticó a la diputada, de quien dijo estar decepcionado, y más tarde fue Mauricio Macri, fundador del partido, quien apuntó en muy duros términos contra Vidal, que supo ser una de sus personas más cercanas políticamente. "No lo veo como una sorpresa, dada la relación de tanto tiempo que tienen Larreta y Vidal, que se apoyen recíprocamente; pero también lo escuché a Ritondo, tiene razón en estar desilusionado, lo mejor en la vida es hacer lo que uno dice", argumentó para luego cerrar: "Lamentablemente, siento que María Eugenia, ha tomado varias decisiones sucesivas en las cuales ha desdibujado su perfil".

El tuit de Mauricio Macri sobre el apoyo de Vidal a Larreta.

Sin embargo, horas después de que trascendiesen estas declaraciones, Macri dio marcha atrás y aclaró que no cuestionaba a Vidal: "Quiero dejar en claro que en ningún momento cuestioné a María Eugenia por su decisión de apoyar públicamente a Horacio, mi posición históricamente siempre fue la misma, cada uno es dueño de sus decisiones y estas no deben ser cuestionadas", para luego agregar que "de esa libertad surge también la responsabilidad individual: ¿qué mérito o culpa tendría alguien si no puede hacer lo que quiere o decir lo que piensa?, creo en eso, para bien o para mal todos debemos ser autores de nuestro destino". (Infobae)