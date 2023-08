El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo Regional Bahía Blanca, Gabriel Cintioli, ofreció una serie de consejos para asegurarse de contratar una agencia de viajes y no caer en engaños o malas experiencias, como la ocurrida días atrás con un grupo de egresados de Junín de Los Andes.

"La gente tiene que fijarse en las páginas web o en los avisos que recibe por Instagram o facebook, el número de legajo de la agencia. Cuando no tiene número de legajo, lo que se puede hacer es ir a la página de la secretaría de Turismo, poner 'agencias de viaje' y buscar el nombre de la agencia; si no figura es porque no existe o es trucha", señaló.

En diálogo con Panorama, por LU2, Cintioli aclaró que "con respecto al turismo estudiantil, lo que tienen que hacer las personas para quedarse tranquilas es buscar la autorización del ministerio de Turismo de la Nación".

"La agencia tiene que figurar en un ítem aparte en la página del Ministerio, que dice Turismo Estudiantil, y ahí con el número de legajo de la agencia tiene que estar autorizada", añadió.

En ese sentido, mencionó que "no cualquier agencia puede vender turismo estudiantil".

"Son unas 1500 en todo el país y acá en Bahía Blanca hay una sola —continuó—. Yo le digo a la gente que no pague nada y no haga nada hasta ver en la página de Turismo que está autorizada".

"La agencia que quiere vender turismo estudiantil necesita una serie de requisitos muy difíciles de conseguir. Para eso está el Ministerio, que pide a las agencias de viaje que quieran vender ese tipo de viajes una un serie de requisitos distintos a una agencia normal de turismo", subrayó.

Por último, Cintioli mencionó que "hay muchas herramientas para averiguar si una agencia está legal o no está legal".

"Y hay muy poca gente que viene a preguntar. A la gente le ofrecemos la Cámara para que cuando quiera averiguar algo, lo pueda hacer; no hay ningún problema", completó.