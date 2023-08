Hace casi dos años ya que Flor Vigna apostó por enfocar su carrera artística en el plano musical. Si bien nunca dejó a un lado su ADN de bailarina, de hecho, es una de las figuras del inminente Bailando 2023, la exCombate se siente cada vez más a gusto detrás de los micrófonos.

En este sentido, la pareja de Luciano Castro suele mostrar en las redes sociales sus diferentes producciones musicales. Desde las composiciones de las letras, la cocina de la producción, los ensayos de las coreografías y las instantáneas desde el estudio. Y en las últimas horas, sorprendió con su nuevo lanzamiento, una versión de un tema del cancionero latino que sus seguidores conectaron directamente con sus últimas relaciones.

Se trata de “Mi ex tenía razón”, el hit de la colombiana Karol G que Flor hace propia en ritmo de cumbia y con una cita directa a su actual pareja. Cantando con una sonrisa, de look casual y con su productor Pinky SD marcando el ritmo de fondo, Vigna entona la canción respetando palabra a palabra la versión original. “Mi ex tenía razón / Dijo que no iba a encontrar uno como él / Y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón / Cuando dijo que nadie me lo hará como él / ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor”. Y aquí se toma una licencia para soltar un “Castro” fuera de letra para dedicarle a su novio.

“Hicimos un enganchadito con los temas que más pidieron en las stories”, explicó la cantante en el texto con el que acompañó el video en sus redes. Y entre los miles de comentarios, se sucedieron los que hacían referencia a la mención al actor, que hasta el momento no se manifestó al respecto. Tampoco lo hizo Nico Ochiatto, quien fuera novio de la bailarina durante siete años, y que también fue aludido por los fans apoyados en la lírica de la canción.

En otras ocasiones, Flor se aleja de cualquier polémica y utiliza la composición para reflexionar sobre diferentes aspectos de la vida cotidiana. “Muchas veces me la paso corriendo detrás del trabajo …entre los nervios y el estrés me pierdo de valorar cosas como los consejos o la comidita de mi vieja”, escribió en uno de sus posteos recientes contando la génesis de uno de sus temas. “La otra vez discutí con ella , y si bien algo me decía abrázala no es importante tener razón, mi acelere no me dejaba darme cuenta”, agregó.

La bailarina escuchó los consejos necesarios y decidió volcar en estrofas esos sentimientos. “Escribiendo me di cuenta que si tuviera todas esas cosas por las que corro, pero no la tuviera a ella, todo mi mundo se pondría tan triste. Le mandé esta canción nos abrazamos tan fuerte que tuve ganas que mi mamá sea eterna”, reflexionó. Y se comprometió a “bajar el x2 en el que vivo, encender y tratar de valorar cada momento juntas”.

Para que la canción termine de tener sentido, invitó a sus seguidores a que la hagan propia, buscando el destinatario pertinente. “Ojalá se la dediques a alguien que quieras mucho, no por depender de ese alguien , sino por valorar todos los colores que le da esa persona a tu vida”, expresó. (Infobae)