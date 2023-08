Vox Cinemas, socio de distribución de Warner Bros. y principal exhibidor en la región de Medio Oriente, retrasó el lanzamiento de la exitosa película Barbie hasta el 31 de agosto.

El motivo de la demora es que Warner Bros. ha estado tratando de resolver las ediciones solicitadas por los censores relacionadas con la supuesta narración y diálogo relacionados con LGBTQ en la película de Greta Gerwig.

No parece probable que el estudio apruebe los cortes solicitados. Por lo tanto, es probable, aunque no seguro, que Barbie no se estrene algunos territorios de Medio Oriente, incluyendo Arabia Saudita, que es el principal mercado de la región, así como posiblemente en otros territorios como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Egipto.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El domingo por la noche, la plataforma saudí de cine y entretenimiento Movsto publicó un tweet en el que se anunciaba la noticia, sin embargo, Warner Bros. se negó a comentar al respecto. Vox no respondió a las repetidas solicitudes de comentarios.

Aunque Barbie está protagonizada por varios actores abiertamente LGBTQ como Kate McKinnon, Hari Nef, Alexandra Shipp y Scott Evans, no parece haber mucho contenido en la película que sea especialmente queer.

Como dijo Margot Robbie en una entrevista con la revista británica LGBTQ Attitude, las muñecas "en realidad no tienen orientaciones sexuales" en la película.

Aún así, no sorprende que Barbie, una película audaz centrada en la icónica muñeca occidental que es un símbolo de la niñez estadounidense, esté alborotando las plumas en el mundo árabe. Varias películas anteriores de Barbie hechas para videos caseros fueron prohibidas en Arabia Saudita hace una década debido a la ropa atrevida y la representación de mujeres en roles de género no tradicionales.

Y a pesar de que la sociedad saudita se está abriendo rápidamente, la película puede ser simplemente demasiado camp y al mismo tiempo plantear un desafío demasiado grande para la autoridad masculina tradicional en el Medio Oriente.

Las películas en el Medio Oriente que tienen que ver con el sexo, la homosexualidad y temas religiosos o que contienen temas religiosos se cortan de forma rutinaria para cumplir con las normas de censura.

Si un estudio no está dispuesto a hacer los cortes sugeridos por los censores, las películas están prohibidas. Esto sucedió más recientemente con Spider-Man: Across the Spider-Verse, que en junio no fue aprobado para su lanzamiento en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, probablemente debido a una escena con un cartel en el fondo del marco que muestra la bandera transgénero. y dice "Protege las vidas de las personas trans".

Las autoridades del estado de Punjab, en el este de Pakistán, aprobaron la proyección de Barbie en sus cines tras haber censurado varias de sus escenas por mostrar "contenido objetable", y que propiciaron la suspensión de su estreno hace dos semanas.

El martes se llevó a cabo una reunión de la Junta de Censura Cinematográfica provincial en la que se decidió otorgar permiso para proyectar la película en toda la provincia luego de censurar algunos contenidos objetables de la misma", dijo el secretario del organismo censor, Farrukh Mahmood.

No obstante, no reveló cuál fue el contenido que la junta omitió. La emisión del filme fue suspendida temporalmente el mismo día de su estreno, el pasado 21 de julio, a pesar de que inicialmente no había recibido ningún informe negativo por parte de la junta censora.

Esto generó incertidumbre entre los agentes de la industria, y algunas salas de cine de Punjab siguieron vendiendo entradas para ver ese día la película a pesar de que su proyección se encontraba supuestamente prohibida. (Clarín)