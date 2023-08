Capturaron a un puma suelto en un barrio puntaltense

Personal del área de Protección Ciudadana del Municipio capturó ayer a un puma que apareció en el barrio ATE 4 de Punta Alta.

Según denunciaron vecinos del sector, el felino fue visto merodeando por los patios de las viviendas, que por temor alertaron a la policía y a las autoridades municipales rosaleñas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Tras varias horas de rastrillaje, el animal fue capturado y trasladado a otra zona de campo para liberarlo, aseguraron desde el Municipio.

El año pasado, vecinos de Villa del Mar reportaron la presencia de un puma en la zona del cementerio de Colina Doble, cerca de la ruta.

Qué hacer si se encuentra con el puma

La Dirección de Protección Ciudadana y Medio ambiente del Municipio difundió hoy un “protocolo de acción para las personas ante un encuentro potencialmente riesgoso con pumas”.

1. Hágase ver lo más grande posible. No se acerque al puma, mantenga la calma, mire hacia el puma y levante los brazos para buscar aparentar ser lo más grande posible. Si está acompañado, súbase en la espalda de su acompañante para aparentar mayor tamaño. La idea es convencer al puma de que usted no es una presa y que puede ser un peligro para él.

2. Dele siempre al puma una oportunidad para salir. No lo acorrale. La mayoría de estos felinos grandes son calmos y tratan de evitar la confrontación. Retroceda lentamente y asegúrese de generarle una vía de escape.

3. No huya. El huir puede desencadenar un ataque desde atrás (se genera una imagen de presa en estos felinos). Recoja a los niños (si los hubiera) para que no cunda el pánico y para que no corran. Aunque puede ser difícil, recogerlos sin agacharse y sin darle la espalda al puma, no se agache o se ponga en cuclillas, ya que una persona en cuclillas o agachada puede parecerse mucho a una potencial presa de 4 patas.

4. Vocalice. Hable con calma y con regularidad.

5. Si el puma se aproxima, sea agresivo. Los pumas suelen atacar mediante el uso de la emboscada. Pero cuando un puma es visto, puede decidir atacar a su presa (es decir a usted) en ese momento. Trate de aparentar ser amenazante, agite los brazos, camperas, palos, grite, etc.

6. Tire palos y piedras. Si lo anterior no asusta o amedrenta al puma cuando se acerca, tire piedras, palos, ramas, lo que esté a mano. La investigación ha demostrado que el comportamiento agresivo de la supuesta presa puede frustrar un ataque de estos felinos.