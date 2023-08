Luis Vila y Juan Perotti: los goles del triunfo llegaron de Tornqusit y Carhué

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

Festejaron en la cancha y salieron junto a enfrentar a los micrófonos. La sonrisa de oreja a oreja, como buenos amigos que tuvieron su tarde soñada.

Luis y Juan, tan sencillo como eso. Algunos dirán que son nombres antiguos, pero ellos ratificaron que siguen estando de moda.

"En Carhué somos sencillos e imagino que en Tornquist también (risas). Seguro que ya se enteraron cómo salimos y que hice un gol; espero que Racing haya ganado", dijo Juan Perotti.

A esa altura, ayer, La Academia carhuense, muy a pesar de este cronista, había vencido a Independiente de Pueblo San José por 2 a 1 con goles de Alejo Martínez y Marcos Litre. O sea, un doble motivo de alegría para Perotti.

"En realidad la felicidad es triple, porque está toda mi familia en la cancha, incluyendo a mis abuelos Mabel y Atilio. Mi mamá (Romina) ya me hizo un gesto de felicitaciones y mi hermano (Salvador) está feliz. En Carhué están los Perotti que me siguen por la Tele, igual que mis amigos", remarcó.

--¿Quiénes son los más fanáticos?

--Mis abuelos. Atilio jugó en Banfield y el abuelo materno hizo inferiores en Quilmes. Heredé los genes, jajaja. Lo bueno es que ellos disfrutan de cada partido que juego.

--¿Es cierto que soñaste que ibas a convertir?

--Sí. Y lo repetía durante el partido: "¡Una pelota me va a quedar, y me quedó...!".

--Pero había dos torres que te hacían un sándwich.

--Jajaja. Miraba la pelota, trataba de no desacomodarme para ganar; cuando vi que lo sobraba al central me incliné para darle con la frente. Enseguida me di cuenta que el arquero no llegaba.

--A Cipolletti ya le habías marcado con la de "palo".

--¡Es verdad...! Fue 1-1, en mayo. Un tiro libre de Diego Ramírez, hubo un despeje y me quedó el rebote para la derecha; la pelota venía alta, por eso traté de darle dirección hacia al arco como pude, sin tanta fuerza para que no se vaya por arriba del travesaño. Entró al ángulo, pero no la quise poner ahí, ja ja.

"Ahora sumé otro a mi lista, y tres son de cabeza", remarcó.

El noveno llegó de rebote

Por su parte, el delantero Luis Vila anotó su novena conquista en el presente torneo Federal A, y fue determinante para la remontada de Olimpo ante Cipolletti.

"Con ellos siempre salen partidos trabados, difíciles; esta vez fue bastante abierto y por suerte nosotros convertimos un gol más", señaló el artillero de la comarca serrana.

--¿Lo resolvieron de arriba?

--Sí. es una herramienta que utilizamos bastante bien, venimos haciendo muchos goles y hasta te diría que nos ha salvado en algunos partidos. Cipolletti estaba muy cerrado, no podíamos hacer un juego fluido, no aparecían los espacios. Después sí se destrabó y llegaron los goles", señaló Vila.

--Ingresaron muy bien los suplentes para cambiar la imagen.

--Son jugadores bárbaros, tienen mucha velocidad. El equipo empezó a ser más vertical, se pudieron ocupar los espacios que ellos nos dejaban y todo cambió para bien.

--Todo muy lindo, pero si el "9" no la emboca...

--Jajaja. Me quedó el rebote del arquero. Fue para salvar un poco la macana del penal que me habían cobrado. Si me preguntás la mano existió porque yo me cubro el rostro cuando veo que la pelota me va apegar en la cara.

--La racha de Olimpo como local, en los 90 minutos, es impresionante: 23 partidos sin derrotas (19 victorias y 4 empates).

--Es así. Nosotros nos mentalizamos en ganar de local, y si se puede de visitante mucho mejor. La racha invicta también es importante para la confianza del grupo.

--Hicieron una rueda tremenda, con 20 puntos, superior a las anteriores que eran de 16.

--Ojalá sigamos por este camino. Noto que el equipo está el alza, aunque todavía cometemos algunos errores que debemos corregir. La última rueda tiene que ser la mejor, jajaja.

--Los últimos dos partidos en el Carminatti el resultado fue 3-2.

--Tenemos mucho gol. Convierten los defensores, los del medio y los delanteros. Eso te da la chance de revertir un resultado; y también tenemos mucha paciencia, eso es experiencia.

--El gol tiene dedicatoria.

--Para mi hijita, Greta, y todos los allegados de mi pueblo.