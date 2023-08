Encuesta: cómo funciona la Justicia local en la mirada de los abogados

Los cumplimientos de los plazos procesales o la garantía de aplicación de la ley de honorarios son algunos de los puntos sobre los cuales interroga una encuesta que lanzó hace unos días el Colegio de Abogados local entre sus 2 mil matriculados, para saber cómo funciona la Justicia local.

Se trata de un breve sondeo anónimo dirigido a los letrados, para conocer sus opiniones acerca del tema y, en base a los datos “precisos y auténticos” recabados, detectar falencias en la atención de los tribunales.

Las autoridades del organismo solicitaron a los participantes “compromiso y colaboración” con la iniciativa, a fin de “encauzar nuestro objetivo de una justicia independiente, eficaz y productiva, centrada en el correcto funcionamiento y mejora de todos los órganos y dependencias judiciales".

Los ítems de la consulta son calidad de resoluciones judiciales y sentencias, cumplimiento de plazos durante el proceso, trato dispensado por el magistrado, funcionarios y empleados, y calidad de las audiencias y de las instalaciones (referido al ejercicio profesional).

También se pregunta sobre cumplimiento de la ley de honorarios, funcionamiento de la carga/alta de escritos/usuarios en la Mesa de Entrada Virtual (MEV) por parte de los juzgados y acerca de regulaciones de honorarios debidamente fundadas.

La escala de calificación se divide en ‘muy malo’, ‘malo’, ‘regular’, ‘bueno’, ‘muy bueno’ y ‘no sabe/no contesta’.

Los encuestados pueden seleccionar los fueros en que ejercen la profesión: civil y comercial, contencioso administrativo, familia, laboral, justicia de paz, fuero federal y organismos judiciales.

En una etapa siguiente, la encuesta abarcará además a la justicia penal, al Ministerio Público y a organismos administrativos.

La propuesta cuenta con la coordinación de la comisión de administración de justicia del CABB y hasta el próximo viernes los profesionales del Derecho pueden completar el cuestionario en la web de la institución: http://www.cabb.org.ar/encuesta/

Rafael Gentili, presidente del Colegio, explicó que una vez analizada la información se reunirán con representantes de los órganos sobre los cuales se consultó, para evaluar en conjunto qué aspectos se pueden mejorar.

Según la fuente, los abogados en general tienen una “mirada crítica” y están “disconformes” con el desempeño del Poder Judicial.

“Es raro que un abogado opine que la Justicia funciona bien. Hay muchos organismos que no presentan problemas, otros que tienen demoras y otros que no aplican la ley de honorarios, pero en general el funcionamiento no es del todo satisfactorio”, consideró el doctor Gentili.

“Nosotros también tenemos aspectos a mejorar o que debemos transmitirlos a los abogados para descomprimir el volumen de causas y escritos que se presentan. Además procuramos que los honorarios sean bien remunerados, porque en muchos organismos no lo son”, agregó.

El entrevistado se quejó además de que en algunos juzgados y cámaras bahienses “no se aplican las leyes de regulación de honorarios vigentes”.

“Esto ocurre porque hay diferentes normas: hay una en el Código Civil que establece un porcentaje de costos, el cual fija un tope que no puede exceder una proporción del reclamo, pero nuestras leyes son posteriores y específicas”, expresó Gentili.

“El abogado es el actor esencial del servicio de justicia. Sin abogados no se puede imaginar una justicia eficiente y las regulaciones de honorarios violatorias de la ley, que en algunos casos resultan irrisorias, conspiran contra el ejercicio profesional de calidad”.

"Desde el Colegio hacemos hincapié en la capacitación constante de los abogados y tenemos una oferta académica de calidad, en su mayoría gratuita, para fomentar y acompañar la formación profesional", continuó.

Demoras en previsional

Gentili mostró preocupación por excesivos atrasos en causas que tramitan en la secretaría previsional del Juzgado Federal Nº 1.

“Hay demoras en ciertos despachos para, por ejemplo, dictar una sentencia o correr el traslado de una liquidación, que son bastante más significativas que en el Juzgado Federal Nº 2 y obedecen a cuestiones de organización; se trabaja mal”, dijo por último el titular del Colegio.

La abogada Verónica Grimaldi, presidente del Instituto Previsional del CABB, indicó, por su lado, que el proceso se inicia con un reclamo administrativo ante la ANSES.

“En Bahía ese trámite es ágil porque la denegatoria sale rápido. Después se sortea juzgado en la Cámara Federal de Apelaciones. El Juzgado Federal Nº 1 tarda, en promedio, 3 años para sentencias, y el juzgado N° 2 demora un año", señaló la doctora Grimaldi.

Tema que preocupa

Reajustes. La mayoría de las causas previsionales con demoras en el Juzgado Federal Nº 1 tienen que ver con juicios a la ANSES sobre reajustes de haber jubilatorio inicial o la movilidad.

Procedimiento. El organismo, en general, apela los fallos de primera instancia, que después revisa la Cámara Federal para confirmar o rechazar las sentencias “bastante rápido, salvo que esté fijando algún criterio”, dijo la doctora Grimaldi.

Plazos. “En las sentencias le dan a ANSES un plazo de 120 días hábiles administrativos para pagar el juicio, como establece la ley. La liquidación la hace ANSES como demandada. Si después de esos 120 días ANSES no cumplió o cumplió mal, el abogado tiene que iniciar la ejecución. En esta instancia, el problema más grave que existe en el Juzgado Federal Nº 1 es que las demoras son muy considerables”, añadió.

Problemática. Los camaristas de Mitre 62 tenían previsto reunirse con el juez federal Nº 1 Walter López da Silva, para conocer la problemática en profundidad y evaluar posibles soluciones.