Buen comienzo para Gustavo Gallego en el Desafío Ruta 40

Sólido primer paso para el bahiense Gustavo Gallego en el exigente Desafío Ruta, la competencia de resistencia válida por el Campeonato Mundial de Rally-Raid, que para muchos sirve de antesala hacia el próximo Rally Dakar.

A bordo de un Can Am del South Racing, el piloto local completó la primera etapa de la prueba, con inicio y final en La Rioja, en el 2º puesto, detrás del español Eduard Pons Sune (Can Am), dominador de la especial.

Gallego, quien afronta su segunda experiencia sobre este tipo de vehículos, completó los 333 kilómetros de especial en 3 horas, 43 minutos y 03 segundos; 4 minutos y 38 más que el tiempo empleado por el piloto ibérico.

Detrás, completando el podio en la categoría T4 SSV Modificado, quedó el italiano Enrico Gaspari (Polaris), acompañado por el argentino Ricardo Torlaschi, a 12 minutos y 35 segundos del piloto bahiense.

Por otra parte, en la categoría Autos T1, el triunfo correspondió al príncipe catarí Nasser Al-Atityah (Toyota), seguido del árabe Yazeed Al-Rajhi (Toyota) y tercero el mendocino Sebastián Halpern (Mini).

En motos, en tanto, el primer tramo se lo adueñó el español Tosha Schareina (Honda), venciendo al salteño Luciano Benavides (Husqvarna) por apenas 17 segundos, mientras que el podio lo completó el francés Adrian Van Beveren (Honda).

Por último, en cuatriciclos, la victoria en la primera jornada fue para el bonaerense Manuel Andújar (Yamaha), seguido del también nacional Facundo Viel (Yamaha) y el brasileño Marcelo Medeiros (Yamaha).

La continuidad de la competencia tendrá lugar mañana, con el segundo tramo especial (en total son cinco). La misma, con inicio en La Rioja y finalización en Belén, comprenderá un total de 339 kilómetros cronometrados.