Los fuertes vientos sacudieron a un enorme crucero en Palma de Mallorca

Un pequeño número de personas sufrió heridas durante un "incidente relacionado con el clima" que involucró al barco Britannia de P&O Cruises atracado en la isla española de Mallorca, informó un portavoz de la compañía.

Las autoridades portuarias de la capital, Palma, dijeron que el barco chocó con un camión cisterna de gasolina debido a los fuertes vientos y según la BBC se soltó de sus amarras en una tormenta.

"P&O Cruises Britannia estuvo involucrado en un incidente relacionado con el clima mientras estaba en Palma de Mallorca. Un pequeño número de personas sufrió heridas leves. Ellas están siendo atendidos en el centro médico a bordo", explicó un portavoz de P&O Cruises, propiedad de Carnival (CCL).

Luego amplió: "Para permitir que nuestros equipos técnicos hagan una evaluación, el Britannia permanecerá una noche en Palma de Mallorca con entretenimiento a bordo y actividades programadas".

Britannia, que entró en servicio en 2015, tiene 330 metros de largo y pesa 143.000 toneladas, según el sitio web de la compañía: cuenta con 13 cubiertas para invitados y una capacidad operativa de 3.647 pasajeros y 1.350 tripulantes.

Fuertes lluvias azotaron partes de las Islas Baleares, incluida Mallorca, y Cataluña, en el noreste de España. Los vuelos desde el aeropuerto de Barcelona se retrasaron durante todo el domingo debido a los fuertes vientos.

Las lluvias copiosas y los fuertes vientos hicieron volar mesas y sillas de los bares pero además, derribaron árboles.

“Pues, ha empezado el viento y he visto empezar a volar sillas por todos lados. Y me he asomado para ver las sillas, y justo me giro y veo cómo está cayendo el árbol. Hay una moto debajo, ha caído encima de mi coche y de un coche que pasaba”, declaró un testigo citado este lunes por la agencia de noticias Reuters. (NA)