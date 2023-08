La Generación Dorada cada día más Dorada

Luego de haber alcanzado en los últimos años la gloria de ser dos veces finalistas del mundial de basquetbol (2002 y 2019) y obtener las medallas de oro y de bronce en ese deporte en una olimpíadas (Atenas 2004, Beijing 2008), el seleccionado nacional no logró este año clasificar para ninguna de esas competencias.

Ni el mundial 2023 –que se realizará en Filipinas, Indonesia y Japón—ni las Olimpíadas de París 2024 tendrán a nuestro país no ya como protagonista sino siquiera como participante.

Si bien los especialistas se concentraron en señalar errores, tácticas inadecuadas, cambios errados e incluso plantear la salida del técnico, Pablo Prigioni, lo que aquí ha ocurrido es el fin de un ciclo que resultará muy difícil volver a cumplir.

Lo cierto es que en los últimos dos décadas la Argentina tuvo en el deporte de los cestos uno de los milagros que pocas veces se da en la historia, cual es que jugadores superlativos coincidan en tiempo y espacio para conformar un equipo que equiparó su juego con los mejores del planeta.

Si bien en 1950 se logró el campeonato mundial en el Luna Park, no fue hasta la irrupción de la denominada “Generación dorada” que logró jugarle de igual a igual a los grandes equipos.

Pero es claro que los recambios generacionales no son simples. Mucho menos cuando el mismo debe “reemplazar” no a una o dos figuras sino a todo un plantel donde cada integrante tenía un talento superlativo y una “química” que los convirtió en un verdadero equipo.

Por eso no es momento de echar culpas ni creer que no estamos en estas competencias deportivas por errores. Es necesario, por un lado, entender que la generación dorada fue parte de un milagro y seguir trabajando asumiendo esa realidad. Y no lamentar lo que ya no se tiene sino disfrutar de haberlo tenido.