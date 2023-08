Como todo Sporting, Hernán Herrera también mira las dos tablas

A Sporting le cambió el aura. Luego de un Apertura turbulento, el rojinegro parece haber encontrado tranquilidad en el arranque del certamen Clausura y el objetivo de permanecer en la elite del fútbol liguista ya no es inalcanzable. Y una de sus figuras, el arquero Hernán Herrera se refirió al buen presente de su equipo.

Mirando de reojo las dos tablas –la del segundo semestre, donde lo tiene entre los de arriba y la acumulada--, el rojinegro quiere volver a ser protagonista y confirmar su candidatura como en la previa de la temporada 2023.

“Estamos viviendo una situación quizás atípica. Obviamente, el estado de ánimo y la confianza están mucho mejor, pero tratamos de tener los pies sobre la tierra y no olvidarnos de la situación que estamos atravesando. O sea, estamos mirando las dos tablas, que inevitablemente van de la mano; y te si va bien en una, nos irá bien en la otra. Pero como todos sabemos, cuando se gana todo es más fácil”, resaltó el golero de Sporting.

--Cómo cambió todo con los triunfos consecutivos. ¿No?

--Es que ganar te da tranquilidad, en la semana se trabaja de otra manera y también se descomprime un poco la presión porque la gente también se pone nerviosa. Y bueno, necesitábamos de estos resultados y ahora no pensamos en otra cosa que nos sea sumar.

--Es paradójico, pero no estaban jugando mal en el Apertura.

--Es que nada escrito. Fue muy frustrante la situación que vivimos en el primer torneo porque creo que pocas veces nos superó el rival de turno. Pero si vos mirabas la tabla o los puntos que teníamos parecía todo lo contrario. Fue muy difícil porque hubo varios partidos que merecíamos haber ganado o mínimamente haber empatado, sobre todo por el juego que desarrollamos y las situaciones creadas.

“Si vos perdés porque te superan ampliamente, o se nota esa diferencia en la cancha, no te lamentas tanto y tratás de mejorar en el día a día para corregir errores. Pero vivimos situaciones encontradas, jugábamos bien y siempre nos íbamos con las manos vacías; y así finde tras finde. Fueron golpes muy duros”, agregó.

--Y la pelota empezó a pegar en el palo y a entrar. ¿O no?

--Es que el fútbol tenés que ligar porque cómo le explicás al hincha que vos jugaste mejor o que no mereciste perder y que no ligaste. Y en esta Liga son pocos los equipos; de ocho, uno se va al descenso y el otro juega Promoción. Es decir que el margen de error es mínimo. Por eso, nadie puede desconocer que en el fútbol tenés que ligar.

--No tuviste tantas intervenciones en el triunfo ante Huracán, pero fueron importantes.

--Es verdad. Le saqué una con la pierna a Navarro (Leonel) en el primer tiempo y otra al “Sordo” Scalco (Brian) con el brazo. Le quedó una pelota profunda, tuve que salir a cortar con decisión porque era atajadas o penal, pero gracias a Dios se quedó conmigo la pelota.

--Algo los conocés de tu paso por Huracán. ¿O no?

--Sí, pero a estos jugadores los conocen todos e igualmente te la mandan a guardar, ja, ja… No sabés dónde te van a patear. De hecho, Leo (por Navarro) me tenía de hijo en los mano a mano y creo que es el primero que le atajo. Y el “Sordo” puede estar mirando para la tribuna, que te la clava al ángulo.

--¿Sentís que ajustaron detalles de atrás hacia adelante?

--Y tal vez. Pasa que es medio contradictorio lo que nos pasó en el Apertura. El torneo pasado terminamos con 15 goles en contra, la misma cantidad de goles con los que terminó La Armonía, que clasificó segundo. Es decir que tampoco es que nosotros éramos instables atrás. Lamentablemente no convertíamos; y vos podés mantener el cero en algún partido, pero los rivales también juegan, tienen jugadores de jerarquía y en algún momento te convierten.

“Fijate que el único equipo que nos hizo tres goles fue Bella Vista y pasó en este Clausura. Si bien a veces teníamos errores muy puntuales, que quizás los pagábamos con goles, en general se hacía un buen trabajo defensivo. Y cuando hablo de ese trabajo defensivo, hablo de la defensa y del mediocampo. Defienden todos, no es que solamente son los cuatro del fondo y el arquero”, amplió.

--Aún en los momentos de incertidumbre, mantuviste un buen nivel. ¿Lo sentiste así?

--Uno siempre apunta a tener medianamente un buen nivel o ser parejo, que creo que es lo más importante. Trato de ser lo más regular posible y, sinceramente, me sentía bien, pero con la frustración lógica de que no podíamos ganar. Uno trata de no contagiarse de la desconfianza que generan los malos resultados y de ayudar al equipo de la mejor manera y la mayor cantidad de veces posible. Más allá de todo lo que estamos viviendo, creo que el balance en lo personal es bueno, es positivo, pero todavía falta mucho.

--Tuviste que dejar la cancha contra el Globo, ¿vas a estar para el próximo partido?

--Vengo con una molestia en el hombro desde hace un tiempo. No daba más y no quería salir, pero tampoco quería perjudicar al equipo. Fue la primera vez que tuve que dejar la cancha, pero Facu (Carnicero) está capacitado para atajar. Ahora, habrá que ver cómo evoluciono y si llego para el partido contra La Armonía.

--Lo que nunca cesó fue el apoyo del público. ¿Es así?

--Siempre nos acompañó; es más, no ha tocado perder y e irnos aplaudidos. Creo que notaron que el equipo no negociaba nunca la entrega, que siempre buscaba e intentaba revertir la situación hasta el último minuto. Era medio contradictorio porque el equipo respondía en la cancha y no llegaban los resultados. Pero la gente hizo el esfuerzo de seguir yendo a la cancha, nos brindó todo el apoyo y, por suerte, entendimos que teníamos tiempo para cambiar la cara.

--Y ahora están ilusionados...

--La verdad que se ilusionan rápido, ja, ja… Se ven arriba en este Clausura y ya sacan pecho. Pero nosotros tenemos que mantenernos enfocados porque todavía restan 27 puntos en juego y todo puede pasar.

LA FRASE

“Medio en broma, siempre le digo a Facu (Carnicero) que nuestro puesto no se presta. Me pasó cuando era el pibe. Hasta en el reducido me sacaban los grandes”.

EL NÚMERO

67-- son los partidos que lleva jugados con los tres equipos liguistas. 39 cotejos lleva en Sporting, 16 en Huracán y 12 en Rosario PB.

(*) Datos estadísticos proporcionados por Eduardo "Cocho" López.