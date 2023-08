Ante el "Capataz", Olimpo encontró en el banco los peones que lo arriaron al triunfo

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

Por más que las órdenes las de siempre el "Capataz", los que resuelven son los peones... Y en Olimpo trabajan a destajo.

Tras un primer tiempo con muchos altibajos, donde el aurinegro se vio superado por el planteo táctico de su rival, a pesar de estar arriba en el marcador con un tanto madrugador de pelota parada, Sialle movió el tablero con tres variantes de lujo y el enigma se resolvió con mucha autoridad y un merecido triunfo por 3 a 2 ante Cipolletti.

El aurinegro encontró en el banco de relevos las respuestas para salir airoso una vez más y seguir siendo el líder dominante de la Zona 1 con 52 puntos. Cerró la tercera rueda con 20 unidades, cuatro más que en las dos anteriores, sin dudas para resaltar.

En el primer tiempo Olimpo pareció resolver el pleito de entrada con un balón detenido. Ramírez le pegó con la justeza que lo caracteriza y Sebastián Álvarez, anticipándose a todos en el primer palo, metió un frentazo que descolocó al arquero Rober Crespo.

Iban apenas 4 minutos y la sensación reinante era que no había manera de pasar sobresaltos.

Sin embargo, lo impredecible del fútbol hace que el deporte más lindo del planeta te ponga a prueba de manera permanente.

Bonjour, un viejo zorro de las canchas, siguió machacando con el plan inicial. El doble cinco para obstruir el juego de Santiago Gutiérrez y Cristian Amarilla -en gran parte del PT jugaron con los perfiles cambiados- y la función de Fernando Pettinaroli, quien se encargó de presionar la salida de Perotti, para no dejarlo pasar al ataque, y de soltarse cuando el equipo encontraba los espacios ofensivos.

Encima, Flores no se pudo acomodar, y los delanteros (Luis Vila y Leandro González) quedaron aislados ante la falta de juego asociado.

Pero Cipo tuvo en Alex Díaz un conductor de categoría y a eso le sumó que Luis Dezi y Palacio rompieron permanentemente por afuera para abastecer al goleador, Favio Cabral.

La visita se fue arrimando con confianza e inquietando a Champagne, como en el gol anulado a Palacio por una clara mano del delantero.

Pero a los 23, Nereo le sacó una bocha tremenda al "Pope" Díaz que buscaba ángulo y en la acción posterior, tras un córner de la derecha, una mano de Luis Vila terminó en penal sancionado por Mascheroni.

"La peinó un jugador de ellos, la pelota me viene a la cara y es un autorreflejo, puse la mano y me pegó. El árbitro me dijo que no era sancionable, pero que la tiene que cobrar porque la pelota no despega de mi cuerpo; por eso luego no cobra le penal de ellos, porque controla con el cuerpo y después le da en la mano", contó Luis Vila.

Favio Cabral remató al medio del arco, Champagne se jugó al palo izquierdo y el 1-1 resultó inevitable.

Olimpo sintió el impacto, pero no pudo reaccionar. Por el contrario, estuvo lento de movimientos y algo distante entre sus líneas.

Cipolletti, entonado, aprovechó la confusión para ponerse arriba en el marcador tres minutos más tarde con un gol de otro partido. Alex Díaz aprovechó una descarga de Dezi para perfilarse de frente y sacar un derechazo tremendo que se coló en un ángulo, lejos de la estirada de Nereo.

Los minutos finales se consumieron entre la intrascedencia de los jugadores aurinegros y la búsqueda permanente de la visita, que casi anota el tercero en una corrida solitaria de Dezi por izquierda y un centro que motivó una fallida salida de Champagne para abortar el peligro. La pelota le quedó servida a Pettineroli, quien se hizo un nudo por apurado y le pegó de zurda a cualquier lado.

En el complemento las variantes, que se produjeron en el minuto 10, cuando la gente ya empezaba a exigir, resultaron un acierto. Di Buo -por Flores- se paró en el medio, Araujo -reemplazó a González- en el sector derecho y Coacci -por Gutiérrez- bien abierto por izquierda. Además se adelantó Amarilla para acompañar a Vila y Ramírez ya no estuvo tan solo en la organización.

Fue una reacción automática, con el balón bien manejado a ras del piso y una presión automática que desestabilizó a la última línea de Cipolletti.

El empate llegó a los 13 minutos tras un córner donde Manolo Berra cabeceó hacia atrás comprometiendo a su arquero, quien rechazó el balón sin convicción apurado por el salto de Araujo. La pelota cayó en los pies del goleador Luis Vila, quien resolvió con un toque sutil ante el arco desguarnecido.

De ahí en más fue casi todo de Olimpo, que creció en juego y sacó pecho con el acompañamiento de su gente. Coacci y Araujo se divirtieron por afuera, pero también el resto levantó su producción y sirvió para arrinconar a Cipoletti contra su arco.

Otra pelota parada marcó la diferencia. Amarilla pateó el córner y Juan Perotti, en medio de dos gigante, inclinó su cuerpo para cabecear con maestría hacia el palo más lejano de un Crespo que no sabía dónde estaba parado.

El 3-2, similar al de la anterior vez de local frente a Villa Mitre, ratificó el poder de fuego de un Olimpo que puede sufrir un par de cachetazos, pero que nunca se rinde ante la adversidad.

Por algo está donde está...

La síntesis

OLIMPO 3 (4-4-2)

Champagne 6

Flores 4

S. Álvarez 6

E. Lazza 5

Juan Perotti 7

S. Gutiérrez 4

Cevasco 5

D. Ramírez (c) 6

Amarilla 5

L. González 4

L. Vila 7

DT: Arnaldo Sialle

CIPOLLETTI 2 (4-4-2)

Crespo 3

D. Jara 4

E. Hernández 6

Berra (c) 6

Tabares 5

Pettineroli 6

Amarfil 5

A. Díaz 7

L. Dezi 5

F. Cabral 6

J. Palacio 5

DT: Darío Bonjour

PT. Goles de S. Álvarez (O), a los 4m.; F. Cabral (C), de penal, a los 23m. y A. Díaz (C), a los 26m.

ST. Goles de L. Vila (O), a los 13m. y Perotti (O), a los 33m.

Cambios. 55m. Di Buo (6) por Flores, Araujo (7) por L. González y Coacci (7) por S. Gutiérrez, en Olimpo; 68m. Arguello por A. Díaz, Doello por Cabral y Funes por D. Jara; y 82m. S. Jara por Pettinerolli y Acevedo por Dezi, en Cipolletti.

Árbitro: Maximiliano Mascheroni (6).

Cancha. Olimpo (buena).