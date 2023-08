Entre la ignoracia y la soberbia: la Imposibilidad de resguardar un tesoro local

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace diez años se incendió la sede del instituto de menores Valentín Vergara, establecimiento ubicado en la esquina de Almafuerte y Holdich. Desde entonces --120 meses y tres administraciones provinciales diferentes--, no ha habido una sola novedad sobre la voluntad de reconstruir el edificio, de volver a generar un espacio clave para el alojamiento de menores con situaciones judiciales y que obliga, contrariando lo que dice la ley, a derivarlos a institutos alejados de sus hogares.

La casona de Holding y Almafuerte antes del incendio de 2013

Diez años sin que nadie a nivel provincial se interiorizara sobre esta situación, planteara una propuesta, estuviese aunque sea preocupado por la situación. Nada. Sin embargo, sin que se les mueva un pelo ni se les caiga la cara de vergüenza, no son siquiera capaces de dar el visto bueno para que la municipalidad pueda llevar adelante un acción menor, a favor de resguardar un bien de valor patrimonial que está demasiado cerca de perderse.

Las iniciales de William Harding Green.

La referencia es a la puerta de acceso al mencionado edificio, Una puerta de madera, de dos hojas, que tienen como singular componente un par de rejas donde están labradas las iniciales de quien fuera el primer morador del lugar: William Harding Green, máxima autoridad el ferrocarril Buenos Aires al Pacífico.

Para que se entienda la situación –que sin dudas los funcionarios de La Plata y locales claramente ignoran—la casona está completamente derruida, abandonada, vandalizada, echada a su suerte. A los efectos del incendio de 2013 se suma una década de consecuencias dañinas.

El clima, los robos, la destrucción, el vandalismo. No es necesario que algún funcionario reconozca “oficialmente” esa realidad. Alcanza con acercarse al lugar y ver el edificio. Se han llevado las cabreadas metálicas, las chapas, puertas interiores, rejas y todo lo que quedó suelto, librado a su suerte. No hay nada –absolutamente nada—que permita tener un mínimo de “esperanza” de que el lugar se pueda reconstruir. Pero es cuanto menos desconcertante que con la nula preocupación en una década por el destino del edificio pongan el grito en el cielo por dos puertas que de milagro todavía están de pie.

La casona lleva diez años de abandono

Poco y nada por recuperar

La municipalidad, a través de la dirección de cultura y de Ferrowhite, ha intentado que la provincia autorice la tarea de retirarlas, con el único fin de ponerlas a resguardo, de protegerlas y cuidarlas, sea para volver a ser utilizadas a futuro o simplemente para cuidarlas. Sin embargo, no sólo se han encontrado la soberbia provincial de no contestar las notas elevadas desde la comuna solicitando permiso para retirarlas, sino que además algunos funcionarios locales han puesto el grito en el cielo planteando que “no se puede retirar nada del edificio”. Es decir, nada por derecha, nada con la gestión correspondiente. Porque es claro que ignoran que se están llevando todo. De hecho, de las dos puertas mencionadas, a una ya le quitaron la reja con las iniciales de William Harding Green, con lo cual no sorprendería que en cualquier momento también se lleven la otra.

Cerca, pero no

Esta semana hubo una novedad alentadora. Luego de gestiones realizadas por Viviana Marfil, secretaria general de Trabajadores del Estado (ATE), en La Plata, personal de la delegación de Ingeniero White iba a retirar las puertas para trasñladarlas a Ferrowhite. Sin embargo, una funcionaria local se interpuso a esa acción e impidió llevarla adelante, sin otra justificación que la falta total de entendimiento de la situación.

La puerta que se busca proteger

Para su conocimiento, el valor de esas puertas, que a esta altura es de lo poco que queda en el lugar, es que pertenecen a la vivienda que ocupara William Harding Green, gerente del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, seccional Bahía Blanca al Noroeste, una persona clave en el desarrollo de Bahía Blanca en las primeras décadas del siglo XX. Fundador del club Atlético Pacífico, uno de los cinco más antiguos del país, su empresa fue responsable de habilitar el primer servicio de agua corriente local, de poner en marcha el servicio de tranvía eléctrico y de proveer de gas y electricidad a la ciudad. Esa puerta es parte de la historia local, un bien preciado y significativo. Es inconcebible que la mediocridad y la ignorancia de algunos funcionarios impida a los poderes locales intervenir para salvaguardar tan preciado bien.

William Bremen Harding Green

Un colmo

Hace unas semanas llegó a nuestra ciudad David Sinclair, un hombre de 80 años, apasionado por la historia del ferrocarril, quien viajó desde Escocia con un único fin: donar a Ferrowhite una condecoración que en 1924 el Imperio británico entregó a William Harding Green en reconocimiento a su labor como cónsul británico en Bahía Blanca. “Es el lugar donde debe estar esta medalla”, mencionó. Esa persona entendió el valor histórico del galardón pero además la relación de su merecedor con nuestra ciudad. Increíblemente, en nuestra ciudad, burócratas provinciales no permiten que el mismo museo que hoy resguarda esa medalla que recorrió 7.500 kilómetros pueda cuidar una puerta que es tanto o más emblemática.