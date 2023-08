Rosario cuenta con un DT que, además de motivador, les hace el “Coco” a los pibes del club

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Gracias por lo que hacés por mi hijo, como padre es muy gratificante que en el club haya formadores como vos”.

Después de mostrarme el mensaje desde su celular, el papá, que no es dirigente y solo va a la cancha a ver las infantiles y juveniles de Rosario Puerto Belgrano, me puso en tema sobre la metodología pedagógica que pone en práctica el entrenador Rolando Martín Díaz, encargado de dirigir a las tres divisionales más grandes del fútbol menor de la entidad: cuarta (2005 y con comodines 2003 y 2004), quinta (2006) y sexta (2007).

El día de reanudación de los entrenamientos semanales, que pueden ser lunes o martes teniendo en cuenta cuando jugaron las formativas rosarinas, “Coco”, como se lo conoce a este DT en todo Punta Alta, sienta a sus dirigidos en círculo y empieza con las preguntas y el debate sobre el material didáctico que mandó al grupo de WhatsApp de los jugadores. Por lo general es un texto, un testimonio de vida, un cuento, un video motivacional o un fragmento de una película, pero siempre relacionados a personas o personajes reales vinculados al deporte o no.

“La idea central es fomentar la lectura, que los chicos aprendan a interpretar lo que leen y sepan razonar. No tomo prueba escrita ni oral, solo pretendo que sean responsables con la tarea y que puedan compartir y conocer la forma de pensar de sus compañeros”, señaló el “Profe” Díaz, soletero, de 48 años y trabajando activamente en distintos cuerpos técnicos de la institución tricolor desde 2019.

“Si estás al mando de chiquitines, la primera función es formar más allá del resultado deportivo. Y como considero que la lectura es la base de una buena educación, todas las semanas tienen para pensar en algo que va más allá de la pelota. El objetivo es que tomen ejemplos de gente que nunca dejó de luchar y que consiguió cumplir sueños a corto, mediano y largo plazo, que no se frustren y que se den cuenta de que todo es posible si ellos se lo proponen”, contó quien debutó en la Primera del “francés” en 1997 y en 2001 consiguió el título con el club después de 24 años de sequía.

“El último video que les hicimos ver fue uno de Denzel Washington, que comentaba que a los 17 años era el de peor promedio en la Universidad donde estudiaba (1,7) y que todos los cargaban por semejante fracaso. En medio de una depresión galopante, su madre le aconsejó no darse por vencido, que si él estudiaba y se enfocaba en una meta a alcanzar, en un futuro iba a viajar por el mundo y a disertar frente a millones de personas. Dicho y hecho”, expresó “Rueda de auxilio”, apodo con el que lo bautizó el gran Guillermo Tuya en su paso como entrenador de RPB.

“Me puso así porque yo cubría los puestos de los que no estaban en un determinado partido, aunque siempre fui delantero”, aclaró Rolando, desde 1999 empleado de la pescadería más famosa de Punta Alta”.

“Los ciclos de charlas, como le suelo decir a los encuentros con los chicos, los hacemos en la cancha de césped sintético o en la auxiliar del fondo; la idea es que todos opinen para poder sacar una conclusión general. Siempre les repito, la prioridad es el estudio, después viene la obligación de cada uno en cumplir con lo que tiene que hacer dentro y fuera de su hogar y tercero el fútbol”, amplió.

--Buen consejo.

--Es muy importante que aprendan a manejar la ansiedad y que sepan que no tienen que bajar los brazos frente a la frustración. Te doy otro ejemplo: Usain Bolt (ex atleta jamaiquino, récordman de los 100 metros llanos) se entrena cuatro años para correr 10 segundos, y hoy los padres ven que el hijo no logra resultados en dos meses y lo primero que le piden es que abandone el deporte. Casos como esos hay a montones, por eso es fundamental hacer hincapié en la mentalidad y en la confianza. Si son fuertes de la cabeza, no van a ser vulnerables ante las debilidades y la maldad de la sociedad donde vivimos.

“Hoy, la psicología y darle cabida al jugador a que hable y se desahogue, son preponderantes en el fútbol formativo. El resultado no es el fin, primero hay que formar, y para eso hay que inculcar valores y principios, los mismos que mamamos nosotros cuando eramos pibes. Hay ciertas cuestiones que no pasan de moda, no todo lo resuelve la tecnología, antes que un buen futbolista debemos apostar por una persona de bien. El camino más largo, el que más obstáculos tiene, ese hay que tomar, porque el premio llega por el esfuerzo y el sacrificio. Si vas por el corto, todo es muy fácil, aunque seguramente terminás mal”.

--¿Cuál es la reacción de los chicos cuando envías el material o tienen que opinar de un tema que, por ahí, no les agrada tanto?

--Lo toman con mucha naturalidad, es un ejercicio que está impuesto y saben que es para el beneficio de ellos; nadie está obligado a hacer lo que no quiere. Es una actividad más de la planificación semanal de entrenamientos, y te puedo asegurar que le ponen mucho empeño al momento de interiorizarse con la tarea.

“Hoy está todo al alcance de la mano, tocan un botón y consiguen lo que están buscando en menos de un segundo. Ellos saben que deben tener ambiciones personales para poder realizarse en una sociedad cada vez más complicada, que el respaldo de la familia es clave y que no deben perder el diálogo con sus padres y hermanos. La educación comienza en casa, es en el hogar donde se fortalecen esos valores que tanto experimentan en el club”.

--¿Qué te dicen los padres, aunque me lo imagino después de haber visto el mensaje que te mandaron?

--La satisfacción más grande es escuchar a padres agradecidos, saber que sus hijos, antes de prender la play o la computadora, eligen leer un libro o ver un video motivacional. Rosario cuenta con grandes formadores, como Jorge Ramírez, Víctor Valdez, Marcos Díaz y Walter Martínez; todos ellos, como yo, somos guías de chicos o adolescentes que tienen que ser personas de bien, respetando al otro y aprendiendo a convivir en comunidad.

“Un día un padre me dijo: `quiero que el equipo de mi hijo salga campeón´. Sí, yo también pretendo eso, pero hay veces que, por diferentes motivos, por cantidad y calidad, no se puede. Para ganar hay tiempo, no tenemos que perder de vista que el crecimiento y la formación son la base del desarrollo físico, deportivo e intelectual”.

--Tal cual.

--En reiteradas ocasiones somos padres, abuelos, tíos o tutores, el diálogo con los chicos es fundamental, porque muchos de ellos no tienen ni siquiera a un familiar cerca o a una persona mayor en la que puedan confiar. Entonces, el club debe asumir esa función de contención y acompañamiento, y afrontamos esa responsabilidad con todo el compromiso del mundo. Esto no es un hobby, si asumís el deber de cuidar y proteger a los chicos que dirigís, lo tenés que hacer con amor y absoluta pasión.

--No me imagino una charla técnica tuya.

--Por lo general son motivacionales, machacando sobre que los sueños no son imposibles de conseguir si tenemos la fe necesaria como para ir a buscarlos. Rodrigo Aliendro, hoy figura en River, vendió empanadas y manejó un taxi a los 20 años porque en Chacarita no le hacían firmar contrato. Peleó por sus ideales, la pasó realmente mal, pero llegó a un club grande, en definitiva una aspiración que siempre tuvo desde chico.

“Pescado” a una pasión

Hijo de padre militar, Rolando descubrió esta pasión por la pelota en los babys de Talleres y General Urquiza de Mar del Plata, antes de llegar a las menores de Rosario y de pasar también por las formativas de San Martín y O´ Higgins, ambos de Río Grande. Debutó en la Primera de Almagro Florida, de la “Feliz”, en 1992, cuando todavía no pensaba que años más tarde iba a volver definitivamente al club de sus amores: el trico de Humberto Primo y Villanueva.

“También estudié para Profe de Educación Física y jugué en Villa Rosa de Coronel Dorrego”, suma este “docente” que habla sin pausas y que cursa el primer año de una carrera que, según él, lo atrapó por completo: la de Director Técnico Nacional de Fútbol en ATFA Bahía Blanca.

“En Rosario me apoyan con todo lo que hago y estoy muy agradecido. Hay gente que trabaja denodadamente por el club, cubriendo las necesidades diarias de cada categoría, poniendo lo mejor de sí para que esta entidad sea tan grande como lo es. Criticar es fácil, de afuera todo parece sencillo, pero en Rosario hacen un gran esfuerzo para que el trabajo en infantiles y juveniles sea productivo y a consciencia”, admitió el “pescador” de ilusiones.

--¿En el club te exigen resultados?

--No, trabajamos para que la Tercera y la Primera se nutran de jugadores propios de la institución. Nuestra misión es que, cuando nos pidan desde arriba, esos chicos estén listos para pegar el salto, maduros a la hora de pasar de categoría, y en eso tiene mucho que ver todo lo que practicamos: control orientado, presión, perfiles y buenos pases. Los juveniles que llegan a la mayor deben estar a la altura.

“En las tres horas que estamos en el club se trabaja con la misma intensidad que le ponés a los quehaceres de tu vida. Desde que me incorporé a Rosario como entrenador siempre quise ser competitivo, porque para ser conformista me quedaba en mi casa. Y te puedo asegurar que a cada categoría y a cada jugador le meto la energía más potente. Esto es un juego, once contra once, podés perder jugando bien o mal, pero la actitud y la dignidad es lo único que no se negocia”.

--¿Cómo se encuentran las formativas de Rosario en calidad y cantidad de jugadores?

--Existen muy buenos proyectos, como el de Joaquín Rubio, un arquero 2007 que ya atajó en cuarta y tiene condiciones como para llegar hasta donde él se lo proponga. Hay otros chicos que pintan bárbaro, pero deben tener los pies sobre la tierra y vivir todo lo que puedan para no quemar etapas abruptamente.

--¿Cuál es la actualidad institucional de Rosario?

--El club cambió muchísimo y al estadio se le hicieron un montón de mejoras, entre ellas la pintura y el acondicionamiento del campo de juego. Se está laburando a full en el predio de la ruta y los profes y los técnicos vienen dando lo mejor desde el 30 de enero sin parar. La economía no está fácil, todo cuesta, aunque la dirigencia hace todo lo posible, a pulmón y con gestión, para que no nos falten pelotas, conos, pecheras y demás elementos para entrenar.

--¿Por qué iniciaste el curso de técnico ahora y no antes?

--Antes no me seducía como ahora. Me enganché con las nueve materias que tenemos; lo tomo con mucha responsabilidad, como si estuviera cursando en la facultad. Encima me conecto vía zoom desde el trabajo, mi jefe (Sebastián González) me hace la `gamba´ y me destinó un espacio para mi. Me cuesta, pero estoy al día con todo. Inicié esta carrera porque en el ambiente donde nos movemos, sea en la categoría que sea, hay que estar preparado y tener respuesta para todo.

--Me comentaron que en la pescadería está prohibido hablar de fútbol, ¿es cierto?

--No, se puede hablar de lo que sea, estamos en democracia, aunque en el tele siempre hay un partido de fútbol, sea de la Liga argentina o del extranjero. El jefe se prende, él dice que la pesca y el fútbol son compatibles.

“No me alcanzan las horas del día para hacer todo lo que hago, pero estoy motivado, en un gran momento personal, convencido de que la pasión no es una pasantía. Si a la tarde no tendría que trabajar en la pescadería, me quedaría en el club hasta las diez de la noche. Los fines de semana tengo tiempo para descansar, aunque en los ratos libres veo los videos de los partidos que jugamos para corregir errores y remarcar virtudes.

--A ver... Entra un padre a la pescadería y declara que quiere que su hijo empiece a jugar al fútbol. A donde le aconsejás que vaya, ¿a Rosario o a Sporting?

--Obviamente Rosario, tiene el estadio y los colores más lindos, con gente de Primera y formadores de enorme capacidad. Este club es un gigante de la Liga del Sur y se trabaja cada día para ser mejor. Sporting también tiene profesionales de primer nivel, pero yo estoy en Rosario y le daría los mejores consejos para convencerlo.

--Te van a odiar del lado rojinegro.

--No, somos rivales, no enemigos.