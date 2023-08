Carolina "Pampita" Ardohaín acudió como invitada a Noche al Dente y recordó cómo fueron sus inicios cuando dejó La Pampa y llegó a la Capital Federal, con 17 años y 500 pesos en el bolsillo.

“Vivía con una amiga. Si no había plata, comíamos galletitas de agua. Salí por el barrio a tirar currículums pero como nunca había trabajado en mi vida, no sé qué inventé. Así que conseguí trabajo como cajera en un outlet de ropa en Martínez, y en el horario de almuerzo como no tenía un mango me iba a una estación de tren a leer un libro. Soy consciente que todo lleva un trabajo y uno puede construir sus sueños pero los tenés que tener muy en claro para no rendirte en el camino”, dijo.

Pampita contó cómo conoció a su actual pareja, Roberto García Moritán, y reveló una anécdota: “Él le pidió mi teléfono a una amiga mía. Ella me lo contó y me dijo que creía que me iba a gustar, que era educadísimo, que no quería joder. Yo estaba en un momento de mi vida en que estaba disfrutando mucho de mi soltería, le había agarrado el gustito. Empezamos a hablar por Instagram, él estaba de viaje en Perú y me mandaba fotos de comida peruana. Esa cosa exótica y rara también estuvo buena. Me mandaba fotos de lugares y de comidas. La primera vez que nos vimos fue en mi casa y llegó con una caja, y entre las cosas que trajo de regalo trajo espuma de baño. ¡Qué fe se tenía”.

Entonces comenzó a salir con el empresario y político y decidió presentárselo a sus amigos: “En nuestro grupo de amigos cuando había un novio nuevo tenía que hacer un asado para 30 personas. Y siempre sometíamos a eso al novio nuevo del grupo", explicó.

Luego, reveló un incidente de aquél día: "No sé qué hizo Rober que se empezó a incendiar la parrilla y al lado había un mueble con los inflables de la pileta. Se incendió todo, vino con una manguera, no lo podía apagar. Terminó todo negro, el asado se quemó. Comimos ensalada y todo el mundo se reía. Pero lo perdonamos porque la intención era buena aunque le salió mal”.

Tras varios momentos de risas, el programa tuvo su pico de emoción cuando la modelo se sentó en el banquito junto a Fernando Dente y el conductor le cantó el tema "Fix You", de Coldplay, al tiempo que pasaban por la pantalla imágenes de su boda con Moritán.

“Habla de volver a unir ese corazón roto, soy muy fan de esa banda. Este tema en particular lo escucho y me rompe el alma. Cuando Rober me propuso matrimonio me puso este tema con los ojos tapados. Me dijo: ‘¿Vos confiás en mí?’ y me agarró la mano, me tapó los ojos y empezó a sonar este tema", contó Pampita.

La modelo se quebró en llanto y tras un abrazo con Dente, reflexionó: “Gracias, está muy bien sentir, está bien emocionarse. Agradezco mucho a Dios, no me olvido nunca de agradecer”. (NA)