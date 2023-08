Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Nació en Bahía Blanca, el 11 de febrero de 1986. Es periodista egresado del Instituto Regional del Sur. Trabajó durante una década en Gente de Básquet e integró el departamento de prensa de varios clubes bahienses. Se desempeña en La Nueva desde 2013 como miembro de las secciones Deportes y de lanueva.com; y es productor de La Nueva Play. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 y a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, entre otros.

"This is not an event, this is an experience".

Así se presenta el Brussels Stephex Masters 2023, el que es considerado uno de los certámenes de equitación —en la modalidad salto— más importante del planeta, y que contará con la participación de Damián Ancic.

El bahiense será parte de la selección argentina en Bruselas, capital de Bélgica, certamen que además derivará en el armado final de la delegación que será parte de los Juegos Panamericanos en octubre.

"El Gran Premio es el torneo más grande que voy a saltar, le apunto a ese torneo", le contó el Ruso a La Nueva.

Ancic viajó con dos de sus caballos preferidos, Santa Rosa Chabacon (15 años) y Eldor Blue Santa Rosa (11), y compartirá equipo con Matías Albarracín (Full Option Van't Zand), José María Larocca Jr. (Finn Lente, Diablo Blanco y Baloe Hp), Ignacio Maurin (Mesquidam Ps y Chaquitos Ps) y Leandro Moschini (Abril Iconthon).

"Voy a saltar con los dos caballos, traje a los dos para distintas pruebas", explicó.

El resto de las delegaciones presentes serán Alemania, Países Bajos, Suecia, Francia, Irlanda, Gran Bretaña y México, además del combinado local. Mientras que Brasil y Suiza fueron inscriptos en calidad de reservas.

La semana comprenderá varios torneos, entre los que se destacan dos CSIO5* de nivel top, sobre césped: la Copa de Naciones (es por equipos y Ancic está de reserva) y el Rolex Grand Prix (individual).

El primero irá entre el jueves y el viernes y el último se extenderá hasta el domingo. Siempre, bajo la fiscalización de la Fédération Équestre Internationale (FEI).

Ancic nació en Bahía Blanca hace 37 años, pero su trascendencia en el deporte lo llevó por diferentes lugares, incluidos Córdoba y México, hasta radicarse en Los Cardales, donde reside actualmente junto a su familia.

El año pasado dio un salto en su carrera deportiva al formar parte del combinado argentino que acudió a los Juegos Suramericanos de Asunción, en Paraguay.

Allí, el jinete se colgó dos medallas: la de plata por equipos y la de bronce en la prueba de salto individual junto a Chabacon.

Concluidos los Juegos, y en diálogo con La Nueva., el jefe de equipo Francisco Galli aseguró que "para los Panamericanos tenemos que trabajar con los mejores y Ancic es uno de los mejores" por lo que, en principio, es auspicioso el futuro del bahiense.