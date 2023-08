Juanes vuelve al país y se presentará en el Gran Rex

El cantante y compositor colombiano Juanes regresará a la Argentina para presentarse el próximo 5 de noviembre en el teatro Gran Rex, donde hará un repaso por los temas más emblemáticos de su trayectoria y mostrará las canciones que integran su nuevo álbum Vida cotidiana.

El músico, ganador de 27 premios Grammy y Grammy Latinos, realizará este concierto en en el marco de una gira que también lo llevará por México, España, Francia, Países Bajos, Bélgica, Paraguay, Chile y Bolivia.

Me enamora, Es por ti, Volverte a ver, A Dios le pido, Fotografía y Para tu amor son algunos de los temas más reconocidos del repertorio de Juanes, que se escucharán en el teatro ubicado en Corrientes 857 y cuyas localidades estarán a la venta a partir del lunes próximo a las 10 a través de www.tuentrada.com.

Nacido hace medio siglo en Medellín con el nombre de Juan Esteban Aristizábal Vásquez, es una figura del pop latino que encontró en tiempos de pandemia un espacio para reencontrarse y crear Vida cotidiana, el undécimo trabajo de estudio de su carrera solista.

Este nuevo material contó con la producción del argentino Sebastian Krys, y en sus canciones combina el regreso a sus raíces de guitarras rockeras con su esencia latinoamericana, y en sus letras aborda asuntos íntimos, románticos y sociales.

"Me gusta que en este álbum pude sentirme vulnerable y cómodo al mismo tiempo y escribir sobre lo que me estaba pasando y eso realmente me sanó mucho en todos los aspectos", expresó el guitarrista en una entrevista que mantuvo con Télam.

(Con información de Télam)