Reabrió sus puertas la sucursal de la Cooperativa Obrera del barrio San Roque

Tras un mes en el que permaneció cerrada con la finalidad de poder efectuar una importante cantidad de reformas, la Cooperativa Obrera reinauguró esta tarde la sucursal del barrio San Roque, ubicada en calle Vieytes 2139.

Previo a la apertura al público que se dio a las 17, se realizó un acto que tuvo la presencia de directivos locales y regionales de la Cooperativa Obrera, como también funcionarios municipales.

"Me siento parte de un equipo extraordinario, capaces de hacer muchas cosas y buenas, nuestro trabajo fundamental es el abastecimiento a precios convenientes y desarrollar marcas propias para abaratar la vida de los asociados, pero en paralelo no podemos descuidar las instalaciones donde ofrecemos nuestros servicios, las instalaciones donde el personal trabaja y es parte de un combo integral del cual estamos siempre atentos. No podemos hacer todo lo que quisiéramos, pero hacemos todo lo que podemos", le dijo a La Nueva., Héctor Jaquet, gerente general de la entidad.

Al respecto de las reformas realizadas en la sucursal, el directivo contó que "el barrio nos estaba solicitando una ampliación y querían más productos y más marcas, por lo cual había que agrandar el supermercado".

"Hicimos una ampliación del 40% de la superficie, llevándolo a 700 metros cuadrados, lo que lo convierte en un supermercado mediano de la Cooperativa. Se le agregó una carnicería con venta personalizada, es decir un carnicero cortando, un pedido de hace bastante tiempo del asociado, y también se mejoró mucho el estacionamiento, que no estaba pavimentado y se lo hizo de manera completa, con lo cual los días de lluvia es mucho más cómodo. Por último, hicimos una mejora muy grande en iluminación y todo lo que es el sistema de calefacción, refrigeración y el frío alimentario de la sucursal", añadió.

A su vez, Jaquet dejó un par de novedades en el corto plazo para la firma: "Bahía Blanca ya puede ver como se encamina, porque ya estamos techando, la nueva sucursal ubicada en la intersección de avenida General Arias y Undiano. Tendrá artículos del hogar y un estacionamiento muy grande. Estará en un sector de la ciudad que necesita ser desarrollado, ya que está cerca del centro, pero un poco olvidado y le permitirá una mejora para toda esa barriada".

Por último, anticipó que "Bahía Blanca tiene una reserva de tierra para más adelante sobre calle Indiada, en Villa Harding Green, pero en la región la Cooperativa está trabajando en un proyecto en Mar del Plata, otro en Plottier, en la provincia de Neuquén y el restante en General Roca, en Río Negro. De a poco se van sumando nuevas sucursales en nuevas localizaciones".

Durante el acto, Mónica Giambelluca, presidenta de la Cooperativa Obrera Limitada, detalló todas las mejoras de la entidad.

"Se logró reacondicionar el estacionamiento, disponer de un local más amplio y cómodo para circular, incrementar la cantidad de marcas y productos, modernizar equipamientos, pasar a una nueva iluminación LED, renovar las cámaras frigoríficas y el equipo de generación eléctrica, crear una nueva carnicería que tendrá atención personalizada e incorporar un nuevo sector de retiro para compras realizadas a través de lacoopeencasa.coop", comentó.

Y cerró diciendo que "el nuevo proyecto de mejora de la Cooperativa Obrera materializa la decisión estratégica de la entidad de trabajar constantemente para brindar un servicio cooperativo cada vez más eficiente y moderno, que tiene como centro de todo su accionar a sus asociados y consumidores".

Por último, Fabiola Buosi, presidenta del Honorable Concejo Deliberante, también hizo uso de la palabra, en nombre del intendente de la ciudad Héctor Gay y se mostró gratificada por las nuevas reformas realizadas en la sucursal, perteneciente al barrio de que es oriunda.