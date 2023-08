El presidente Alberto Fernández rechazó las críticas de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, por el ingreso de la Argentina a los Brics y deseó que "ojalá que no sea Presidenta".

Tras la novedad en materia de política exterior, la referente del PRO afirmó que en una eventual gestión suya dará marcha atrás con la incorporación al grupo.

"Ojalá no sea Presidenta, porque no sabe lo que está diciendo", lanzó el mandatario.

En declaraciones televisivas, el jefe de Estado afirmó que "el problema es cuando la política exterior empieza a ideologizarse, porque es una cuestión de intereses".

Fernández se refiere a las declaraciones expresadas por Bullrich cuando disertó esta mañana en el Consejo de las Américas y expresó que "Argentina bajo nuestro gobierno no va a estar en Brics".

La candidata dijo que el contexto del ingreso de la Argentina a los Brics se produce “mientras se desarrolla la invasión a Ucrania y, con más razón, junto al ingreso de Irán (cuya incorporación al Brics también se confirmó hoy), país con el cual la Argentina tiene una herida abierta profunda por los ataques terroristas antisemitas y antiargentinos en nuestro territorio”.

Patricia Bullrich rechazó el ingreso de Argentina a los Brics

Por otra parte, al analizar el triunfo del libertario Javier Milei en las PASO, Alberto Fernández señaló que tiene "la sensación de que en mucha gente no ha logrado en estos cuatro años encontrar satisfechas las necesidades que tenían".

"La pandemia afectó psicológicamente a mucho, desanimó a la sociedad. En el escenario complicado que hay, es mucho más fácil sembrar desánimo", manifestó.

Y agregó: "Con un discurso de antisistema y antipolítica logró captar a un 30 % de la ciudadanía, que tampoco ha prestado mucha atención a las cosas de fondo que dice y encontró en él un canal para expresar su malestar".

Consultado sobre por qué ese malestar no se dirigió mayoritariamente a Juntos por el Cambio, el Presidente consideró que "en la memoria colectiva está muy presente el desastre que hizo (Mauricio) Macri" y definió a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta como "sus dos mejores alumnos".

De todos modos, consideró que "hoy en día Macri es Milei y Milei es Macri" e ironizó sobre el ofrecimiento que le hizo el libertario al líder del PRO para tener un cargo diplomático: "Si Milei supiera cómo es visto Macri en el mundo, sería más cuidadoso".

Y continuó: "El mayor defensor de la casta en la Argentina es Milei. Cuando habla de dolarizar, terminar con la obra pública y demás, defiende a los sectores de poder en la Argentina, una verdadera casta".

El Presidente también hizo un balance de su gestión, a falta de poco más de tres meses para concluir su mandato, y reconoció que le "hubiera gustado tener más resultados, pero el escenario ha sido muy complejo".

En ese análisis de sus últimos meses, negó que haya decidido tener "un perfil tan bajo" y explicó: "Decidí no ser candidato. Teníamos temas pendientes por resolver que me obligaban a encerrarme a trabajar".

En ese sentido, se quejó de la "especulación mediática" sobre su día a día y profundizó: "Las reuniones de trabajo no están en la agenda pública: ahí aparecen las reuniones que tienen algún sentido político o que pueden significar algún conflicto de interés, como que reciba a algún empresario".

"Me encerré en eso. No es que decidí no aparecer. Mi rol en este momento es ése y es el que debo cumplir", concluyó. (NA y Télam)