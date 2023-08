En Sansinena la casa está en orden: “Nunca dejamos de ilusionarnos”, dijo el DT

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Sansinena le ganó a Liniers, volvió a meterse en zona de clasificación y esa semana que el plantel estuvo sin entrenar (hace 15 días los jugadores tomaron la determinación de “parar” por atrasos en los pagos de sus salarios) no repercutió en lo más mínimo en el alma de un grupo sano, noble y que sufrió más bajas que altas al momento de afrontar este segundo semestre del Federal A.

“Haberle ganado a Liniers fue un envión anímico que estábamos esperando; estos chicos, más que nadie, merecían volver al triunfo. No desplegamos un juego vistoso, es cierto, pero no siempre jugar lindo es jugar bien. Hemos tenido partidos donde quedamos conformes con el rendimiento, siendo más que el rival, pero sin embargo no pudimos ganar”, se sinceró Sebastián Polla, DT del albirrojo de Cerri.

“Este equipo está convencido de lo que hace y de lo que quiere, es fuerte de la cabeza y, lo más importante, es un grupo humilde, consciente de las limitaciones que tiene, y eso termina siendo una gran virtud”, fue la alabanza del orientador con pasado en Bella Vista.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Falta una fecha para que culmine la tercera rueda y nos encontramos entre los cuatro que pasan de fase, cumpliendo con el objetivo que nos propusimos a principio de temporada, cuando no todos creían que Sansinena, a esta altura de la competencia, iba a estar a donde está”, acotó con cierto remordimiento.

Con respecto al perjuicio que le pudo haber provocado al equipo esa semana sin practicas, Polla fue categórico: “por suerte todo se solucionó, y te diría que ese problema potenció a los jugadores, quienes volvieron con más ganas y energía. Es más, la semana previa al choque ante Liniers, fue la mejor del año en relación a la calidad y a la intensidad de los entrenamientos”.

“En esos días salió todo lo que teníamos planificado, lo que pensamos lo pudimos llevar a la práctica, y eso no sucede siempre. Incluso en el medio jugadores y cuerpo técnico festejamos el cumpleaños de Eze Santángelo con una cena, por eso te repito: estamos bien y enfocados en la meta que perseguimos, nunca dejamos de ilusionarnos”, concluyó.