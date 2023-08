Después de 652 días volvió a dirigir Lucas Paulete: “Fue bastante emotivo”, admitió

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

El partido de ayer en U15 entre La Falda y Argentino, correspondiente a la fecha 18 de la zona Estímulo, significó mucho más que un partido para el árbitro Lucas Paulete

“Fue bastante emotivo el hecho de buscar la remera, el pantalón... Volver a las canchas”, reconoció Lucas, quien pitó junto a Alejo Vega.

El 8 de noviembre de 2021, el árbitro fue protagonista de un episodio que lo marcó, sufriendo una suspensión de 18 meses, que después se la redujeron.

Ese día jugaban los U19 de Barracas y Napostá, en El Bosque. Ganaba el local 80 a 74 y restaban 2m28. Lucas dirigía con Camila Robles.

Un espectador (que era un jugador lesionado por eso no estaba en la cancha) le dijo algo y él reaccionó.

Inmediatamente mucho dolor, dudas y vergüenza sintió el propio Paulete, quien, a pesar del tiempo, siempre dudó en retomar la actividad.

Poco después habló con “La Nueva”, contando lo sucedido y su sentimiento.

Pasó el tiempo, en medio hubo algún acercamiento al Colegio de Arbitros y apenas 10 días después de volver a hablar públicamente del tema, en otra nota con “La Nueva”, Lucas aceptó la designación.

Había transcurrido un año, 9 meses y 14 días, o 652 días, de su peor experiencia arbitral.

“Por momentos me sentí observado, en otros, alguno me hizo saber que se alegraba de verme en la cancha. Además de la experiencia, significó una prueba piloto para mí, probar cómo me sentía”, contó.

“También -agregó-, por momentos sentí lo mismo que el primer partido, pero con experiencia”.

Paulete fue centro de atención en el partido.

“Fue raro, porque algunos se preguntaban quién era y otros decían 'debe ser alguien conocido, porque todos lo saludan'”, comentó.

Liberado de la experiencia de este regreso, Paulete se acordó de quienes estuvieron cerca.

“Un par de amigos a quienes les conté que volvía se pusieron contentos. Estoy muy agradecido a todos los que me apoyaron. Fue lindo. Por ahora di el primer pasito, el tiempo dirá cuántos más daré”, señaló.