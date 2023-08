La despedida de La Jaula de la moda a Mariano Caprarola

Horacio Cabak volvió a la televisión, tras la muerte de su compañero en La Jaula de la Moda y, junto a su equipo, decidieron rendirle homenaje a Mariano Caprarola. “Así vamos a recordar a Mariano Caprarola desde el día de su debut, con un video especial de sus participaciones en el programa”, contó.

Junto a Fabián Medina Flores y Claudio Cosano, el conductor repasó anécdotas y momentos divertidos que compartieron durante los últimos años con el productor de moda mientras llevaban adelante el programa por Ciudad Magazine.

“Quiero contarles que todos acá estamos llorando de la risa, esto era a diario. Cuando arrancaba con su día era una caja de Pandora, podía dispararse con cualquier cosa. También tenía momentos tristes y en el momento de empezar a grabar era ‘the show must go on’, el show debe continuar”, recordó Cabak.

Continuaron recordando anécdotas durante todo el programa y antes de finalizar le dedicaron un cálido saludo: “Te vamos a extrañar horrores. Lo único que tengo para reprocharte, Marian, es que te fuiste muy rápido, loco de mierda, tendrías que haberte quedado un poco más con nosotros”.

La palabra de Horacio Cabak

Antes de volver a La Jaula de la Moda, Horacio Cabak habló con Pablo Montagna para su programa Pasa Montagna de Radio Rivadavia y reconoció que aún no podía creer que Mariano Caprarola haya muerto: "Estamos shockeados, no te esperás que fallezca un amigo. Estábamos esperando al día siguiente para volver a verlo".

"Me gustaría que lo recordáramos como a él le gustaría que lo recordáramos. Siempre fue una persona de tirar para arriba, de aportar alegría, de aportar brillo. Le gustaba que la cosa siempre sea divertida. Me gustaría recordarlo de esa manera, con alegría, con risas. Es un golpe cuando muere un amigo, sobre todo de tu misma edad. Él trataba de no mostrar ese bajón, de mostrar su parte divertida, él siempre intentaba mostrarse con una sonrisa", finalizó.

Qué le pasó a Mariano Caprarola

El panelista y co conductor del programa La Jaula de la Moda se descompensó, durante una intervención para retirarle unos cálculos renales, y los médicos no pudieron reanimarlo.

Ese problema de salud se había originado tiempo después de una intervención que le había realizado Aníbal Lotocki en 2010. Precisamente, el mismo médico que había operado a Silvina Luna, quien está internada desde hace varios meses por los inconvenientes que le ocasionó una cirugía de ese profesional.

Caprarola era amigo de Lotocki, pero luego lo denunció y aseguró en su momento que el médico le "inyectó muerte" durante una cirugía de glúteos, ya que le había aplicado metacrilato, una sustancia supuestamente prohibida en ese tipo de intervenciones.

En octubre de 2020, Caprarola se sometió a una cirugía para quitarse el producto de su cuerpo con el cirujano Sergio Rossaroli y estaba contento por haberse realizado esa intervención. Sin embargo, el daño ya estaba hecho en su organismo. (NA)