Está confirmado: And Just Like That, la secuela de Sex and The City con Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon, fue renovada para una temporada 3 en HBO Max.

La noticia fue dada a conocer tiempo antes de que termine la 2, que estará disponible en la misma plataforma desde el 24 de agosto. Compuesta por 11 episodios, había llegado a la plataforma el 22 de junio.

“Estamos encantados de pasar más tiempo en el universo de Sex And The City contando nuevas historias sobre la vida de estos personajes identificables y aspiracionales interpretados por estos increíbles actores”, dijo el productor ejecutivo y showrunner Michael Patrick King, según informó Variety. “Aquí viene la tercera temporada”.

La temporada 2, que había visto el retorno de John Corbett como Aidan, tiene en el reparto a Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone y David Eigenberg, entre otros.

Carrie (Sarah Jessica Parker) y Aidan (John Corbett).

Kim Cattrall, la cuarta de las “chicas” de Sex and the City que no formó parte del proyecto, aparece en un cameo al final de la serie sin cruzarse con ninguna de las originales.

Si bien aún no se sabe cuándo será estrenada, se estima que llegaría en 2024.

La trama de And Just Like That sigue de cerca la vida de Carrie, Miranda y Charlotte, tres de las protagonistas de Sex and the City, 11 años después de los acontecimientos narrados en la serie original. El trío pasea nuevamente en las calles de Nueva York, vive nuevos romances y afianza su amistad.

En la segunda temporada, que cuenta con los mismos personajes principales, son respondidas algunas preguntas que habían quedado inconclusas de la primera. Ahora que sabemos que habrá una temporada 3, es probable que varios interrogantes se resuelvan más adelante. (Clarín)