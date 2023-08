“Este es un año atípico, pero volví al gol, el equipo ganó y eso me llena el alma”

“Controlamos bien a Liniers y ganamos, que es lo más necesitábamos para recuperar la confianza en nosotros mismos”, se sinceró de movida Leonel Iriarte, el autor del gol en la victoria de Sansinena frente al “Chivo”, que le permite al cerrense volver a zona de clasificación en el Grupo 1 del Federal A, tras dos derrotas consecutivas.

“El partido iba derecho al 0-0, pero insistimos en lastimar por derecha, Robles armó una buena jugada y la pelota me quedó a mi para que pueda definir”, señaló el carhuense mientras se le caían las primeras lágrimas y era el más buscado por los medios de prensa en un estadio Alejandro Pérez que terminó en “llamas” por peleas entre hinchas de Liniers con el presidente Carlos Pablo y el pedido desesperado de los más exaltados: “andate Graf”.

“Fue un año atípico, con un vaivén de sensaciones por las que nunca había pasado, sobre todo por una lesión que me había dejado un tiempo sin jugar. Esta vez me tocó entrar y convertir, y eso me llena el alma”, admitió quien lleva dos tantos con la casaca “tripera” (el otro se lo marcó a Germinal, en Rawson, 1-1 en la tercera fecha).

Pese a que antes del choque frente al albinegro y previo al “parate” por las PASO, Sansinena estuvo una semana sin entrenar debido a los atrasos en los pagos de los salarios (ya hubo solución, según manifestaron integrantes del cuerpo técnico), aunque esa inactividad no se notó en cancha del Chivo ni tampoco desenfocó a los futbolistas albirrojos del objetivo que persiguen.

“La idea es clasificar, sabemos que no podemos salir a lo loco en todos los partidos, pero a su vez contamos con varias vías para llegar al gol, y eso es lo que nos motiva a seguir trabajando más que antes”, indicó el ex Libertad, surgido en Racing de su queridísima ciudad.