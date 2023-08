Golf: tras cinco fechas, así están las posiciones del Circuito "La Nueva."

Así marcha el Circuito "La Nueva." de Golf tras cumplirse hace poco más de dos seamanas con la quinta fecha, celebrada en los links del Club Palihue.

Allí se destacaron Matías Hirigoyen, Marcelo Alejandro Asensio, Emanuel Petronsi, Héctor Lagonegro y Andreina Rath como los mejores en sus respectivas categorías.

Darío Ruíz continúa al frente de las posiciones con 73 puntos, trece más que Horacio López.

Posiciones

1 DARIO RUIZ 73 PUNTOS

2 HORACIO LOPEZ 60

3 A. OSRE 50

4 G. SILVENTE 47

5 A. CARO 44

6 E. PETRONZI 40

6 M. IRAZOZ 40

6 J. PEPA 40

6 M. GOMEZ 40

6 L. RODRIGUEZ 40

11 H. LAGONEGRO 36 11 C. PASCUAL 36

11 M. TEJADA 36

11 M. MIGUEZ 36

11 J. I. ELIAS 36

16 G. PATTA 32

16R. NAUMOVICH 32

16 A. VERDE 32

16 R. CRISTOBO 32

16 A. RATH 32

21 A. GERM 29

21 H MALLIMACCI 29

21 C. LEBAD 29

21 M. HIRIGOYEN 29

25 G. SCABUZO 28

26 R. CIAMPARELA 27

27G. DOZCABERRO 26

27 G. GOROSITO 26

27 J. AMOROSI 26

27 V. ALVAREZ PERAL 26

31 C. FRANCHINI 24

32 R. JASSON 23

33 S. TERRANOVA 22

33 F. SAVINSKY 22

33 C. PERALTA 22

33 A. MONTENEGRO 22

33 M. ASENCIO 22

38. H. ROMANIELO 19

38 S. STERN 19

40 F. FERREYRA 17

40 D. VOGEL 17

40 R. SAHORES 17

43 S. RiTACCO 15

43 L. ERMANDRAU 15

43 D. PRIETO 15

43 D. LAGUN 15

43 R. ESPELUSE 15

48 A. PONS 12

48 N. BALIESTRI 12

48 J. JALLE 12

48 C. ROSALES 12

48 G. L. CAMELO 12

48 J. FARHERR 12

54 F. TOLOZA 10

54 C. SCOPA 10

54 D. GUGLIELMETI 10

54 N. BALLISTRERI 10

58 F FRANCHINI 8

58 R. ITURBE 8

58 L. ALVAREZ 8

58 M. GIAMPIERI 8

62 R. HELMAN 6

62 L. KARPIZA 6

64 N. DE LA CANAL 4

64 J. SCARAFONI 4

64 J. COMELLI 4

64 A. TERRANOVA 4

68 M. BOGGIO 2

68 J. C. BELLO 2

68 M MAGNANI 2