Kicillof, polariza con Milei: "Sin igualdad de oportunidades, la libertad es mentira"

El gobernador Axel Kicillof encara el segundo tramo de la campaña, camino a las generales de octubre, y ante los resultados de las PASO optó por polarizar con el candidato a presidente libertario Javier Milei. "Sin igualdad de oportunidades, la libertad es mentira", afirmó ante un grupo de estudiantes secundarios de la Escuela Técnica N°6 de Avellaneda.

"No es 'Estado o Mercado', eso es una estupidez", remarcó Kicillof, y agregó: "Para que haya libertad y que no sea una palabrita o un verso tiene que haber igualdad de oportunidades. Libertad para los que pueden pagar y para el resto es una condena".

El mandatario provincial cruzó además a la gestión de Cambiemos tras acusar al expresidente Mauricio Macri de haber recortado presupuesto educativo bajo el argumento de que "había que ajustar los gastos del Estado". "No es una opinión, es lo que pasó. Cerraban escuelas porque era caro sostenerla", remarcó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"El Mercado no soluciona todo. Parece que las escuelas técnicas no dan ganancia. Es fácil de entender y sin embargo, estamos discutiendo si tiene que haber o no Estado", sostuvo en una clara diferenciación con las propuestas del fundador de La Libertad Avanza.

Asimismo, subrayó: "Algunos opinan que no debe haber Estado. De lo único que se trata es de que cada uno se las arregle pisando cabezas, la ley de la selva, para ver cómo está bien uno".

"Aún con los que les importa poco y escuchan un videíto de Tiktok que dicen que van a dinamitar todo... ojo que lo que van a dinamitar es esta escuela, porque no es rentable", aseveró Kicillof, y completó: "'Sale muy caro', dirían. 'No hay derechos', dicen. 'Nadie tiene derecho a nada'".

En otro pasaje de su exposición, en compañía del intendente local Jorge Ferraresi aclaró: "No estoy enojado ni peleando. Puede ser que algunos de los que se sienten privilegiados piensen que lo mejor es hacer un país para pocos".

"Hay una discusión del futuro de los pibes sobre qué país queremos. Pensamos en una sociedad que desde el inicio vaya creando un destino distinto, un futuro mejor, con más laburo y mejor remunerado. Para todo eso, si uno deja a la mano invisible del mercado va a desinvertir, todo tiene que ver con todo", explicó.

Respecto a las consignas libertarias, el gobernador sostuvo que "a veces es más fácil gritar 'cerremos todo', parece más sencillo, como recetas mágicas que van a resolver los problemas", pero aclaró que los problemas están y deben resolverse "con más educación, más salud y con los pibes adentro del modelo".

"No puede ser un país para el que lo puede pagar porque nació en determinada cuna, lugar y poder adquisitivo y el resto a la banquina, abajo, afuera", vociferó y recibió el aplauso del auditorio.

Para el exministro, la oposición desconoce, miente y utiliza "frases lindas y cortitas" como también "hablan a los gritos y enojados" para aparentar expresar la bronca; pero advirtió: "No sea cosa que ese malestar nos conduzca a un lugar donde no queremos ir".

"Hablar de ampliar derechos no es una frase bonita, y si tu familia no lo puede pagar lo vas a tener igual porque es cuestión de generar oportunidades", prometió, y concluyó: "No es algo de un segundo, ni algo que se resuelve con un TikTok, es algo complicado, serio e importante". (NA)