Durante su carrera deportiva, el luchador profesional Saúl Armendáriz adoptó el personaje de Cassandro. Vestido de drag, cobró gran fama por su histrionismo y personalidad excéntrica en el ring, burlándose de un deporte dominado por el machismo. Prime Video acaba de estrenar el primer tráiler de la película inspirada en su vida, y anticipa una historia de fama, adicciones, desafíos, y victorias.

Nacido en El Paso, Texas, Armendáriz abrió caminos en la década de 1990 con su colorido personaje exótico. Participó en combates de lucha libre amateur a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos, rompiendo barreras y ganando fanáticos. El adelanto muestra al actor que le da vida, Gael García Bernal, en una intensa secuela de luchas físicas y psicológicas, acompañado siempre por su entrenadora y mejor amiga, Sabrina (Roberta Colindrez).

Además incluye fragmentos de su compleja relación con Felipe, interpretado por Bad Bunny. El cantante de “Me porto bonito” había compartido detalles de la grabación a People: “Si estás actuando, estás siendo alguien que no eres. Creo que fue muy genial; no me sentí incómodo”, dijo.

Queda claro que la caricatura que personificaba el deportista no era una invención, sino parte de la expresión de su personalidad. Como el primer luchador abiertamente gay, enfrentó la homofobia y discriminación, tanto dentro como fuera del cadrilátero, por lo que su resistencia lo convirtió un ícono para la comunidad LGBTQ+.

“Me quedé totalmente impresionado por su historia”, mencionó a People el director Roger Ross Williams, que también coescribió el guión con David Teague. Siendo el primer director afrodescendiente en ganar un Oscar, no es ajeno a las historias impactantes. Sus trabajos anteriores incluyen documentales como Life, Animated, Love to Love You, Donna Summer y Music by Prudence.

“Él triunfó en una industria conservadora, y lo hizo como su auténtico yo. Aprender a aceptarse a uno mismo es un gran tema en Cassandro y así como lo es para toda la comunidad queer, así que me inspiró mucho esa historia”, reveló.

Cassandro está previsto para llegar a cines seleccionados el 15 de septiembre antes de estrenarse en la plataforma de Prime Video el 22 de septiembre. (Con información de Infobae)