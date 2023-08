Nueva temporada de "The Bear" con tres invitados de lujo

The Bear, cuya segunda temporada estará disponible desde mañana en Star+, tomó por sorpresa a todo el mundo el año pasado. Carmy (Jeremy Allen White) y Sídney (Ayo Edebiri) hablan sobre los restaurantes con estrellas Michelin, la dificultad de conseguir ese lugar de reconocimiento en el mundo culinario y la aún más difícil tarea de mantenerse en la cima una vez que se accedió a ella.

Nominada a trece premios Emmy, incluido el de mejor comedia, la serie se transformó en un fenómeno que sorprendió a espectadores y creadores por igual.

Para esta nueva temporara, cuenta con una lista de invitados integrada por Bob Odenkirk, Sarah Paulson, el comediante y guionista John Mulaney y dos ganadoras del Oscar: Jamie Lee Curtis y Olivia Colman.

Si en la primera temporada se trataba de presentar a los personajes que habitaban el local de sándwiches de Chicago que el chef Carmen -Carmy para todos los que lo conocen- Berzatto había heredado de su hermano mayor Michael, ahora el relato se propone tirar abajo las paredes que ellos mismos se construyeron para seguir adelante en medio del duelo y las dificultades. Y lo hace tanto literal como figurativamente.

Mientras Carmy y los suyos comienzan la reforma del local con la ambición de transformarlo en un restaurant a su medida, sus emociones también empiezan a abrirse camino entre los escombros. Aquello de afuera con lo viejo y bienvenido lo nuevo no es precisamente sencillo para los integrantes del caos para nada organizado en el centro de la trama.

La lógica narrativa de los nuevos episodios está estructurada alrededor del plan de transformación del legendario The Beef al utópico The Bear hace que las secuencias poéticas y evocativas de la creación de platos y la coreografía que desplegaban los personajes frente a las hornallas no tengan espacio, literal y figurativo, en la trama.

Sin embargo, esa ausencia permite que el mundo de la serie se expanda: Sídney busca su identidad como chef recorriendo las cocinas de Chicago, probando los platos de cocineros famosos-las otras celebridades que aparecen en el programa-, y Marcus (Lionel Boyce), el pastelero prodigio viaja a Copenhague, una muestra de autoconfianza de la ficción cuyo origen y sentido está intrínsecamente ligado a Chicago, la ciudad de origen de su creador.

El viaje que emprende Carmy tal vez sea el más aventurado de todos. El chef que vivía obsesionado con honrar la memoria de su hermano al punto de llegar al borde de la autodestrucción y que quería correr lo más lejos posible de su carrera en la alta cocina empieza a vislumbrar que hay vida más allá de su trabajo. Eso siempre y cuando esté dispuesto a revisar los traumas del pasado y a prestarle atención a lo que sucede fuera de la cocina.

Entre los muchos elementos que separan a The Bear del resto de las series uno fundamental en el desarrollo de ambas temporadas es su banda de sonido. Tan idiosincrática como las imágenes que la ficción muestra de Chicago, lejos de la postal turística y más cerca del homenaje urbano, es su banda de sonido.

Construido con la delicadeza de un plato gourmet, el conjunto de canciones que ayudan a contar la historia incluyen temas de bandas como Pearl Jam, R.E.M. y la local Wilco, las favoritas del creador de The Bear. La curación sonora está tan sincronizada y alineada con el relato que en pasajes intensos utiliza las versiones en vivo de canciones tocadas en conciertos en Chicago, una atención al detalle no demasiado usual aún en tiempos de series con grandes ambiciones artísticas.

Esa autenticidad se traslada también a uno de los pasajes cómicos que atraviesa la nueva temporada y que tiene como improbables protagonistas a Richie, su pequeña hija y las canciones de su ídola indiscutida, Taylor Swift, otra aparición estelar, sonora en este caso, que demuestra la perfecta combinación de actualidad, identidad propia y espíritu intrépido que hicieron de The Bear la serie más esperada del año. (Con información de La Nación)