Ya tenemos las especificaciones tecnicas de Armored Core VI

La gran apuesta de FromSoftware está a dos días de su lanzamiento, y con todo lo nuevo que trae sobre la mesa, solamente nos quedaba hablar sobre las especificaciones técnicas que trae consigo. Con los siguientes requisitos nos aseguran que vamos a poder jugar al juego, no así disfrutarlo como fue pensado. Y es que las especificaciones tecnicas de Armored Core VI: Fires of Rubicon están claramente pensadas para los dispositivos de última generación, y no para quienes al dia de hoy, seguimos disfrutando de nuestra maravillosa placa previa al RTX.

El próximo gran acierto que tenía esta nueva entrega fue asegurarle a los jugadores de las consolas de última generación una buena experiencia, y la confirmación por parte de FromSoftware de que el juego va a correr en 4K 60 fps es sin duda la frutilla en el postre.

A continuación compartimos un trailer que muestra un poco sobre la historia de este título para quienes recién se suman a esta maravillosa franquicia:

Requisitos mínimos y recomendados de Armored Core 6 en PC



Requisitos mínimos (Ray Tracing desactivado)

Sistema Operativo: Windows 10

CPU: Intel Core i7-4790K o Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 7 1800X o AMD Ryzen 5 2600

Memoria: 12 GB de RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 GB / AMD Radeon RX 480, 4 GB

DirectX: DirectX 12

Almacenamiento: 60 GB



Requisitos recomendados (Ray Tracing desactivado)

Sistema Operativo: Windows 10/11

CPU: Intel Core i7-7700 o Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 7 2700X o AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 12 GB de RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060, 6 GB / AMD Radeon RX 590, 8 GB / Intel Arc A750, 8 GB

DirectX: DirectX 12

Almacenamiento: 60 GB

Requisitos mínimos (Ray Tracing activado)

Sistema Operativo: Windows 10

CPU: Intel Core i7-4790K o Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 7 1800X o AMD Ryzen 5 2600

Memoria: 12 GB de RAM

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060, 6 GB / AMD Radeon RX 6600, 8 GB

DirectX: DirectX 12

Almacenamiento: 60 GB



Requisitos recomendados (Ray Tracing activado)

Sistema Operativo: Windows 10/11

CPU: Intel Core i7-7700 o Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 7 2700X o AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 12 GB de RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 2070, 8 GB / AMD Radeon RX 6650 XT, 8 GB / Intel Arc A770, 16 GB

DirectX: DirectX 12

Almacenamiento: 60 GB