Mercado automotor: ¿podrá mantener la ciudad el promedio de ventas de años anteriores?

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Del Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Trabajó en la revista Encestando (1985-2000). Actualmente, desde 1987 es redactor de la sección La Ciudad del diario La Nueva Provincia. Es periodista especializado en el sector agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios (Abopa). Responsable página web de la Asociación de Ganaderos (AGA).

Un fuerte incremento en el precio de los vehículos 0km se consolidó en los últimos días de la última semana, como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional que, entre otras, incluyó la suba del dólar oficial a 365 pesos (en principio hasta octubre).

“Las correcciones se han realizado en la mayoría de las fábricas, pero con porcentajes diferentes: van desde el 5 al 10 %. Esto es porque se siguen analizando las medidas gubernamentales y la reacción de ellas respecto de la actividad de cada uno”, dijo Luis Gallego, titular de la Regional Bahía Blanca y Zona Sur de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

“Los primeros días no teníamos listas de precios de vehículos y estuvimos sin vender. Esto no es casual, sino que con una devaluación de poco más del 20 % son muchas las variantes que se movilizan y los aumentos, incluso, pueden llegar al 15 o al 20 %. La incertidumbre no se ha despejado en este sentido”, añadió.

“Pero también hay que tener en cuenta que el 1 de septiembre venidero se cumple el trimestre para ajustar los precios por el impuesto PAIS (Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria)”, sostuvo.

“En principio era para los vehículos de alta gama, pero cada vez son más los que se incorporan a este segmento y ya aparecen algunos de gama media”, expresó.

El impuesto PAIS impacta no sólo sobre autos, sino motos, camiones, vehículos comerciales, embarcaciones y aeronaves. Según el modelo y el año, recae entre el 10 y el 20 %.

“Es decir, los coches van a tener un doble aumento: la actual devaluación y la actualización del impuesto PAIS, aunque la única certeza, paradójicamente y más allá de que será importante, es que no tenemos precisiones sobre los porcentajes”, explicó.

“¿Qué pasará? Habrá otro reposicionamiento de valores, porque no nos debemos olvidarnos de la inflación que, según los economistas, para este mes, y los que vienen, se prevé que empiece con alrededor del 15 %”, dijo.

Luis Gallego, titular de la Regional Bahía Blanca y Zona Sur de Acara.

De este modo, la plaza bahiense difícilmente llegue a las 2.760 unidades vendidas durante todo el año 2022, que ya había registrado una suba del 5,7 % respecto de 2021 (2.525).

Respecto del mercado bahiense, el directivo señaló que, hasta la medida de este lunes 14, se seguía vendiendo a un buen promedio.

“Se trata de un mercado de alrededor de entre 2.500 y 3.000 unidades anuales. Pero ahora esas cifras deberán modificarse”, afirmó.

Tampoco será sencillo a nivel país que, en 2022 —incluyendo los vehículos pesados— la suba fue del 6,8 % con los 407.532 patentamientos (respecto de 381.436 del año 2021).

“No sabemos exactamente qué pasará, pero será difícil llegar a esos números”, admitió Gallego.

¿Disponibilidad de autos? Depende la entrega de las fábricas. ¿Compradores? Habrá sólo si están dispuestos a pagar los nuevos precios.

“De todos modos, algunas concesionarias tendrán que vender vehículos sí o sí para estar al día con los salarios de sus empleados y para enfrentar otros compromisos, porque la otra opción es tener que pagar intereses (NdR: por créditos) de entre el 140 o del 160 %”, comentó.

“¿Si están las piezas para armar autos? No en todos los casos. Ese es otro problema originado por los problemas de importación”, aseguró.

Gallego también se refirió a la venta de repuestos, una de las demandas tradicionales en los talleres de concesionarias y otros particulares.

“Este martes (por el 15) recibimos un aumento del 22 % en la lista de repuestos. Esto sucedió en algunas marcas, ya que otras directamente tomaron la decisión de no vender. ¿Por qué? No sabemos hasta dónde llegará el precio del dólar; eso condiciona todo”, aseguró.

El empresario, titular de las terminales de Chevrolet, Fiat y Peugeot en nuestra ciudad, indicó que, si bien en las concesionarias locales se han vendido autos en este agosto, seguramente se facturarán el mes venidero.

“Las fábricas también tienen el tema de la SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina), la autorización requerida para nacionalizar las unidades que están en el puerto. Todas las marcas tienen muchos autos allí; la mayoría provenientes de Brasil y México. Pero no hay dólares para sacarlos; y no habrá tampoco”, aseveró.

También dijo Gallego que aparecerán casos de quienes, con dólares excedentes de otras prioridades como salud, alimentación y demás, puedan acceder a comprar autos. Pero que fijar un precio determinado no será sencillo.

“Esa es la foto de hoy. Mañana puede ser otra; eso ya es inexorable”, admitió.