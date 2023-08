Bahiense ganó de visita; L.N. Alem se sintió local y en White se juega otro cuadrangular

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Bahiense del Norte superó a Argentino, por 88 a 52 y se quedó con el cuadrangular "Fernando Martellini", que organizó la institución de calle Holdich.

El tricolor impuso su ritmo a partir del segundo cuarto, estableciendo la superioridad natural entre un equipo de Primera y uno de Segunda.

Alejandro Navallo no pudo contar con Leonardo La Bella (esguince) y Eddie Roberson (engripado).

En los locales no estuvo Tomás Del Sol (lesionado).

Fácil

En el primer turno, Pacífico venció con comodidad a Estrella, por 93 a 57 y se quedó con el tercer puesto.

El verde completó 20 de 39 en triples, principal rubro que le permitió marcar diferencias.

Los dos sufrieron bajas: en Pacífico no jugaron Cristian Miguel (se recupera de una lesión), Emanuel Paredes (de viaje) y Tomás Busetti (lesionado).

En el equipo del barrio San Martín estuvieron como espectadores Nahuel Cámara, Matías Specogna y Federico Lambrecht (todos lesionados).

Triunfo local

Leandro N. Alem, por su parte, superó a Los Andes (Punta Alta), por 96 a 50, en el inicio del cuadrangular que organiza el verdirrojo y que tiene en juego la Copa Aniversario.

En el local debutaron los refuerzos Marcos Diel (ex Olimpo) y Julián Horvath (ex Estrella), mientras que no jugó Lautaro Cavero (esguinzado).

Hoy se enfrentarán Villa Mitre-Pacífico, a las 21.

En tanto, el viernes, a las 19, los perdedores jugarán por el tercer puesto, a las 21 se inaugurará el microestadio "Coqui" Torre y a las 21.30 se disputará la final.

Hoy, en White

Comenzará a disputarse hoy la quinta edición de la Copa Ingeniero White, en el Osvaldo Giorgetti de Comercial.

En el primer turno se medirán, El Nacional-Pueyrredón, desde las 19:45 y, a partir de las 21:30, el local ante Estrella.

El viernes se jugará por el tercer puesto, a las 19:45 y posteriormente la final.

Mañana, en Punta Alta

En tanto, Pellegrini, en Punta Alta, desarrollará mañana y el viernes el cuadrangular Alberto "Cacho" Scarfi, poniendo en juego la copa Puerto Rosales.

Mañana se enfrentarán, a las 19:45, Sportivo Bahiense-Barracas y, desde las 21:15, Pellegrini-Ateneo.

El viernes, en primer turno jugarán por el tercer puesto y posteriormente irá la final.

El sábado se cerrará con un encuentro entre ex jugadores, en horario a confirmar.

En el primer torneo que se disputó, organizado por Los Andes, Pueyrredón se quedó con la copa, al vencer en la final a San Lorenzo.

