"Era fácil venir a la Selección cuando había seis o siete jugadores en la NBA", dijo Prigoni

El entrenador Pablo Prigioni se fue conforme por el trabajo de Argentina desde el primer día del Preclasificatorio Olímpico en Santiago del Estero, a pesar de que el resultado final ante Bahamas no alcanzó para clasificar.

«Me voy satisfecho con el trabajo que hicieron desde el primer día y con el trabajo que hicieron hoy. La calidad de Eric Gordon definió el partido. Fueron dos o tres acciones donde no estuvimos cerca de él. Esos son los tiros que él mete. Contra un equipo que tiene este tipo de calidad de jugadores tenés que seguir hasta el final con el plan de juego, no podés darle esas opciones porque él está habituado a hacerlo, lo habíamos controlado dentro de todo bien en la línea en tres puntos, lo habíamos mandado mucho a la izquierda, lo teníamos dentro de todo bastante controlado y se nos escapó dos o tres veces y ahí estuvo la diferencia”, entendió.

Después se refirió a la comparación con la generación anterior.

"Era fácil venir a la Selección cuando había seis o siete jugadores en la NBA, cuando eras una potencia. Ahora no es esa la situación, de hecho, Bahamas tenía tres jugadores de NBA y nosotros ninguno. Entonces, nuestra realidad es esta, sin jugadores en la NBA, con buenos jugadores en Europa, y tenemos que centrarnos en eso, en esa transformación, del crecimiento de los jóvenes, enfocarnos en que mejoren, en los que vienen incluso más abajo, nuestra realidad es esta”, opinó.

También habló respecto del futuro.

«Me gustaría seguir, pero falta mucho tiempo. Yo tengo temporada en la NBA, mi equipo actual me deja ejercer en los dos trabajos, pero no sé si dentro de un año o dos voy a seguir en el mismo equipo, no sé si el equipo siguiente me dejará o no me dejará. Todas las veces que yo pueda, si la Confederación está de acuerdo, yo voy a intentar estar, pero no lo puedo garantizar ahora mismo. Estoy contento porque creo que esta preparación sienta un poco una manera de trabajar, creo que el equipo trabajó a un nivel muy alto, el equipo modernizó un poco su ofensiva, hasta el día de hoy creo que está con un rating ofensivo tremendo, sí tuvimos algunas lagunas defensivas que es punto que el equipo tiene que mejorar”, analizó.