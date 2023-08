Brutal agresión a un árbitro durante un partido en Córdoba

Un jugador de fútbol fue detenido tras agredir a un árbitro en medio de un partido por la Liga de Ischilín en Córdoba.

La secuencia completa fue registrada por una persona que se encontraba entre el público que llegó a grabar cuando el futbolista le dio un cabezazo al juez minutos antes de que finalice el partido.

A los 41 minutos del segundo tiempo, cuando La Franciscana vencía por 1 a 0 a Peñarol de Chuña, comenzó una discusión porque el jugador Pablo Contreras reclamó una supuesta falta en su contra.

Carlos Saire, árbitro del encuentro, decidió sancionarlo con tarjeta por su eufórica forma de pedir la falta y fue allí cuando Conteras le pegó un cabezazo que lo dejó inconsciente.

"Estuve muy mareado, perdí el conocimiento. Me hicieron atención en Chañar y me llevaron a Dormida para unas placas. Aparentemente está todo bien. Me cortó el labio por dentro y por fuera", contó la víctima en diálogo con Radio Comunitaria La Plaza.

Saire primero fue llevado hasta el Hospital Municipal local pero luego fue trasladado hasta el San José de la Dormida para que se le realicen los estudios pertinentes.

Con respecto al agresor, cuando finalizó el partido quedó detenido y su auto fue secuestrado.

Aunque el cabezazo no se justifica, los compañeros de Contreras sostienen que el juez insultó al jugador y eso ocasionó el enojo.

"En ningún momento insulté al jugador. En la expulsión me pide una falta y cuando giro, él me insulta. Me vuelvo para expulsarlo y me mete el cabezazo", sostuvo la víctima. (NA)