La Federación Bonaerense, con Pallotti a la cabeza, ya maneja el básquetbol de la Provincia

La Confederación Argentina, por intermedio de su consejo directivo, le otorgó la administración del básquetbol de la provincia, de forma provisoria, a la Federación Bonaerense que encabeza Marcelo Pallotti, actual presidente de la Asociación Bahiense.

La Bonaerense se fundó a partir de la regionalización que encabezaron las asociaciones de Bahía Blanca, Mar del Plata, Chivilcoy, Pergamino y La Plata.

“Al día de hoy, la Federación Bonaerense es la Federación activa, deportivamente, con el aval de la CAB, para funcionar en forma normal. En tanto, la Federación de Provincia de Buenos Aires está suspendida y fuera de actividad. Nos dieron el control del básquet de la provincia”, le contó Pallotti a “La Nueva”.

“Ya trabajamos en forma regular como Federación –agregó- hasta ver qué pasa con la Federación anterior, en qué condiciones la dejaron y si estamos en condiciones de afrontar el gasto que se generó”.

Pallotti, primero a la derecha.

—Activa la Federación Bonaerense, ¿tenés que dar un paso al costado en la Asociación Bahiense?

—No, no, continúa todo normal, lo que me demanda es más tiempo. De hecho, el control de la bonaerense funciona desde Bahía Blanca, así se presentó ante la CAB.

—Es decir, funciona desde la Asociación Bahiense.

—Correcto. Volvemos a ser parte de la refundación de la Federación, la cual fundamos en su momento y hoy volvemos a refundarla tras los desastres que hizo (Miguel) Chami. Si Dios quiere, tal vez podamos levantar la Federación. Queremos tratar de quedarnos con la parte edilicia y ver si se puede recuperar el número de personería jurídica. Hoy está todo desactivado, inclusive el espacio físico; no sabemos cuántos juicios laborales tiene; el gerente se fue y no supimos más nada, está complicado el tema. La vaciaron. Lo único que existe es el edificio y con el mismo habrá que responder a las demandas, en caso que no se puedan pagar por medio de las Asociaciones.

—De no recuperar el edificio en La Plata, ¿la Federación puede llegar a radicarse en Bahía?

—Eso se determinará. De todos modos, considero que no se necesita un edificio, sino un espacio virtual y movernos en forma federativa. Hoy tenemos el control de todo el básquet. Lo que se necesita es una persona que trabaje home office, más allá del lugar físico donde se encuentre. Después, se pueden armar reuniones y rotando en los lugares que correspondan.

—Desde lo deportivo, ¿hay algo en marcha?

—Nosotros, adelantándonos a esto, veníamos trabajando en las selecciones de Bahía, lo mismo que Mar del Plata... Ya hay formatos de torneos y la intención es poder disputarlos antes de fin de año.

—¿Te referís a los Provinciales de selecciones?

—Claro. Nosotros armamos la Selección U15 que logró el campeonato argentino y las demás en ambas ramas a partir de los mejores jugadores que nos indicaron los entrenadores o cada Asociación. Así armamos una preselección, pero entendemos que no es la manera.

—¿Este es el paso fundamental que pretenden dar?

—Es por lo que más bregamos, por volver a ver jugar a los chicos y las selecciones, que puedan ponerse la camiseta de las regiones que representan.

—¿Le apuntan a poner en cancha todas las categorías?

—U12, U13, U15 y U17 consideramos que vamos a poder hacerlas jugar.

—¿¡U12 también!?

—Sí, se va a jugar torneo nacional de U12 a fines de año.

Este es apenas el principio de todo lo que hay por reactivar. Mucho más les espera a Pallotti y los restantes involucrados que pretenden motorizar el básquetbol de la Provincia, el que históricamente se vinculó con Bahía Blanca.