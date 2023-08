Ignacio Ficcadenti cumplió el objetivo en Italia y vuelve a Sportiva con mucha ilusión

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Luego de vivir la experiencia de jugar como profesional en Italia, el bahiense Ignacio Ficcadenti volvió a Sociedad Sportiva. Que recuperó así una cuota de experiencia en el puesto de "9", en un plantel de por sí numeroso que afrontó la competencia regional y que se prepara para el Torneo del Interior B, a partir del 2 de septiembre.

Tras debutar en Primera de Las Palomas en 2012 y coronarse campeón regional en 2019, "Naco" llevó su talento a Avezzano de Italia, club que finalizó en el cuarto puesto de la segunda división (Serie A) y donde cumplió sus expectativas.

"Fue una buena temporada para el club y para todos los que jugamos. En un primer momento hubo dudas respecto de cómo le podría ir al equipo en la nueva categoría, aunque por suerte tuvimos un buen equipo, buenos entrenadores y dirigentes muy comprometidos. Nos fue bárbaro", dijo el medio scrum.

"Ascendieron la temporada previa y se reforzaron para jugar la Serie A. Tenían como objetivo mantener la categoría y por suerte lo logramos. Salimos cuartos en soledad, con bastante diferencia de puntos respecto del quinto", dijo.

"Respecto del juego, me pude acostumbrar bastante rápido. Apenas llegué, a la semana empecé a jugar. En el primer partido me costó un poquito adaptarme a nuevos compañeros y sistema de juego. Pero al segundo ya entendí mejor y se me hizo más fácil. Siempre de nueve. Ellos sabían que había jugado de apertura, wing o fullback, pero nunca me moví del puesto de nueve", contó.

El medio scrum se insertó pronto en Avezzano, tanto en el equipo de rugby como en la comunidad deportiva.

"Es una ciudad chica, a una hora de viaje a Roma y a una hora de otra ciudad importante que se llama L’Aquila, donde jugó el Azu (Juan Manuel Doria). Un lugar montañoso. Cuando llegué era invierno y hacía bastante frío. Y la gente , maravillosa. Tanto mis compañeros del club, los dirigentes y los entrenadores, me hicieron sentir muy valorado. Me pude adaptar rápido a un nuevo sistema de juego", explicó.

Vivir del deporte

Ficcadenti se agregó a la amplia lista de bahienses que desde 2002, aproximadamente, comenzaron a jugar en clubes de España e Italia.

"Hacía tiempo venía pensando en la idea de probar de jugar a fuera, algo más profesional. Surgió el año pasado, a través del entrenador Marcelo Chorny, que andaban buscando un medio scrum en Europa. Primero me ofrecieron por Francia y también por Italia. Empecé a mandar los papeles de la ciudadanía, el currículum deportivo y videos. Luego de unos días se comunicaron de Avezzano y obviamente dije que sí. Me hicieron una buena oferta, un contrato y acordamos", recordó.

Ficcadenti permaneció en Avezzano por un lapso de seis meses (noviembre 2022 a mayo de este año).

"Me fui a probar cómo es la experiencia de jugar profesionalmente. Por más que acá en el país se juega de manera amateur, nosotros en Sportiva entrenamos como profesionales, con gimnasio, nutrición, con un trabajo aparte… Allá era prepararte toda la semana para el rugby, entrenar, comidas… Vivir del deporte", afirmó.

"Todos esos años previos en Sportiva me dieron bastante roce. Jugamos torneos fuertes como el Pampeano y el Interior. Creo que me fui con una base importante de experiencia. A la hora de afrontar este tipo de desafíos como jugar a nivel profesional en otro país, me ayudaron a resolver otros problemas adentro de la cancha que tal vez siendo más chico, no hubiera podido", explicó.

El jugador analizó el nivel que tiene la Serie A italiana, categoría previa al Top 10.

"Más o menos como un Pampeano A. Capaz algunos equipos están un poco mejor, pero no sé si llega a un nivel de Interior A o B. Hay jugadores muy buenos, muy prolijos. Pero buen nivel en general", afirmó.

Entrenar y mostrarse

Ficcadenti se reincorporó a Las Palomas a principios de junio, cuando empezó a entrenar a la espera del pase.

"Además de entrenar, tenía ganas de empezar a jugar. Siempre está bueno volver a entrenar en el club. Me pude reincorporar en las últimas fechas del Pampeano, para el partido contra Uncas en Preintermedia. Pude jugar, a los chicos les estaba yendo bien", dijo.

Semanas atrás pasó a la historia Paloma al consagrarse campeón del primer TRP A de Preintermedia.

"Poder jugar el partido definitorio, que me hayan elegido, fue algo increíble. Después lograr el campeonato, fue algo que cuando volví no me lo hubiera imaginado. Contentos por haber logrado el objetivo que se propusieron los chicos a principios de año. Hicieron un torneo increíble. Ganaron casi todos los partidos. Súper contento por lo colectivo, en lo personal y por dejarlo en la historia del club como el primer Pampeano ganado en la categoría", afirmó.

Sus expectativas pasan por ganarse un lugar en el equipo de Primera para el Torneo del Interior B.

"Este año el plantel superior es muy numeroso por suerte, algo que no había pasado. Apunto a llegar a jugar algún partido en Interior si es que me toca. Seguiré entrenando y esforzándome para poder llegar. Siempre es lindo jugar un torneo de esta magnitud porque te cruzás contra rivales que tienen otro nivel. Pero debo seguir entrenando y mostrándome para estar como opción para los entrenadores", dijo.

Con 30 años, Ficcadenti no le cierra la puerta a un eventual regreso al profesionalismo.

"Estoy viendo, no sé. Por el momento estoy disfrutando del club, de mi familia y afectos. Estando allá -exterior- se extraña todo el movimiento del club y demás. Pero si surge alguna oferta, algo que me convenza, puede ser que la tome y me vuelva a ir. Tendría que verlo llegado el momento", concluyó.