Tenso cruce de Gabriel Heinze con un periodista que le dijo que era "un maleducado"

El entrenador de Newell’s, Gabriel Heinze, tuvo un tenso cruce con un periodista luego de la derrota de su equipo ante Corinthians.

“Sos un maleducado”, le dijeron al técnico del conjunto rosarino.

En medio de la conferencia de prensa en San Pablo, Heinze fue consultado por una decisión táctica debido a que hizo ingresar a los 14 minutos del segundo tiempo al juvenil Lisandro Montenegro, a quien sacó del equipo faltando seis minutos para que termine el encuentro por la Copa Sudamericana.

"Yo puse el 4-4-2, tenía que elegir uno, me imagino que me lo decís porque lo puse y lo saqué, ¿no? Eso a mí no me cambia, yo estoy acá para hacer lo mejor para el juego colectivo. Si tengo que hacer lo mejor para el juego colectivo, lo voy a hacer y le pediré disculpas. Ellos pusieron dos medios y (habló el periodista) ¿Me dejás terminar? ¿Me dejás terminar mi respuesta o no te interesa?", expresó el entrenador.

"No te molestes, no te molestes. No te enojes, digo", le dijo el periodista que dejó continuar a Heinze con su explicación, pero luego lo volvió a interrumpir.

"Bueno, bueno, ya está entonces. ¿Qué querés que te explique si no me dejás explicar?", se quejó Heinze.

"No, yo te dejo explicar. Sos maleducado, Gabriel. Sos un maleducado. Estamos hablando bien, si desconozco el tema por algo te pregunto", explicó el periodista.

"¿Cómo voy a ser yo el maleducado si yo estoy hablando y vos sos el que me interrumpís?", lanzó el ex defensor.

"¡Pero dejame explicártelo y vos me interrumpís. ¿Cómo te voy a faltar el respeto si no me dejás terminar? Te estaba explicando eso, porque estábamos jugando con dos medios. Nada más, pero no me dejás explicar. ¿Cómo te voy a faltar el respeto? Yo no soy un maleducado, eh. No te equivoques. Yo estaba hablando y vos me interrumpís", finalizó.