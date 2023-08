Villa Mitre conocerá hoy su rival de Copa Argentina: Central o Chaco For Ever

Villa Mitre mirará expectante hoy el partido entre Rosario Central y Chaco For Ever, de donde saldrá su rival para los octavos de final de la Copa Argentina.

El Canalla y el albinegro se medirán desde las 18 en el estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje de José Carreras y televisación de TyC Sports.

En caso de igualdad en los 90 minutos, el futuro adversario de la Villa se definirá por penales.

Central, que terminó en el octavo lugar de la Liga Profesional, tras golear 4-1 a Central Norte de Salta, en San Nicolás, por los 32avos de final.

For Ever, en tanto pelea en los últimos lugares de la Primera Nacional y el DT Diego Osella (con pasado en Olimpo) renunció el lunes tras la derrota por 4 a 0 como visitante de Atlanta y ya se arregló la llegada de Ricardo Pancaldo, aunque mañana no estará el banco de suplentes.

El equipo será dirigido hoy por el director técnico interino, Marcelo Carrasco, quien pondría un equipo alternativo para cuidar piernas de cara al choque del lunes próximo, cuando reciba a Racing de Córdoba por la vigesimoquinta fecha de la Primera Nacional, en un choque clave en la lucha de abajo.

El ex-Olimpo, Diego Osella, dejó su cargo en Chaco.

El albinegro arribó a esta instancia al vencer a Sarmiento de Junín por penales, en el estadio de Colón de Santa Fe.

Villa Mitre, por su parte, aguarda en octavos de final tras dejar en el camino a dos equipos de Primera: Arsenal y Godoy Cruz, en ambas ocasiones por penales.

-Posibles formaciones

-Rosario Central: Jorge Broun; Ismael Cortez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Kevin Ortiz y Francesco Lo Celso o Agustín Toledo; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; y Alejo Véliz. DT: Miguel Ángel Russo.

-Chaco For Ever: Gastón Canuto; Juan Galetto, Gino Barbieri, Facundo Monteseirín, Yair Marín y Leandro Allende; Javier Iritier, Mateo Maccari, Emanuel Diaz y Nicolás Silva; y Matías Romero. DT: Marcelo Carrasco.

-Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).

-Horario de inicio: 18.

-Árbitro: José Carreras.

-TV: TyC Sports.