Solari, tras el triunfo ante Inter: “Aunque sea mínima la ventaja nos sirve”

River e Inter de Porto Alegre disputaron los primeros 90 minutos de una serie que desde que se realizó el sorteo se sabía que iba a ser dura y pareja.

Los dirigidos por Martín Demichelis fueron claramente superiores a los brasileños a lo largo de todo el partido, pero los merecimientos no sirven para nada si el resultado no acompaña y durante algunos minutos del partido estuvo en ventaja el equipo que prácticamente no había propuesto nada.

Valencia puso arriba en el marcador a los brasileños, pero River no se desesperó y salió a jugar el segundo tiempo con la intensidad necesaria para darlo vuelta y lo terminó consiguiente gracias a un doblete de Pablo César Solari.

El resultado se terminó quedando corto, no caben dudas que la gran figura del partido fue Sergio Rochet, el arquero de los brasileños que tapó unas cuatro situaciones de gol muy claras.

“Estoy muy contento por el equipo, aunque sea mínima la ventaja nos sirve. Inter es un equipo muy duro que no nos iba a hacer la tarea fácil. Yo estoy para aportar donde el técnico me necesite”, dijo el autor de los dos tantos que sirvieron para el triunfo del equipo de Martín Demichelis.

“Las fases de Libertadores son complicadas, mientras más diferencia se pueda sacar mejor. El martes vamos a ir a hacer un mejor partido para poder llevarnos la clasificación”, señaló Solari, quien resaltó el trabajo de todos su compañeros.

“La figura fue el equipo, yo entro a aportar en lo que ellos vienen haciendo. El martes va a ser un partido durísimo”, afirmó el Pibe.

Nació en San Luis, debutó en 2020 en Colo Colo, en donde ganó dos títulos y alcanzó un gran rendimiento, fundamental para llegar a River en julio del año pasado. Desde entonces, suma 50 partidos con la camiseta de River y con su doblete ante Internacional celebró los goles 15 y 16

Además fue su cuarto partido con al menos dos tantos. Anteriormente señaló 3 ante Defensa y Justicia y facturó por duplicado ante Newell's y Rosario Central.