Ke Personajes encabezó una gira internacional en Perú, en donde tenía programados shows en Lima, Cusco, Arequipa y Trujillo, antes de regresar a la Argentina para una gira nacional que comienza el próximo sábado 5 de agosto en Tucumuán.

Sin embargo, un día antes de la presentación que la banda liderada por Emanuel Noir daría en el Estadio Universitario en la ciudad de Cusco el 28 de julio, anunciaron que no se podía realizar. Según el comunicado que emitió la Fiscalía de Prevención del Delito fue la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Municipales de la Municipalidad Provincial de Cusco, dicha presentación no tenía autorización para llevarse a cabo.

“Solamente la gente de Cusco sabe que estamos acá, estamos hospedados acá. Nos recibieron en el aeropuerto. La banda vino completa y lamentablemente nos dicen que no vamos a poder tocar. Creo que se reprograma para el día lunes, no lo sé bien. Pero quiero que sepan que la banda está aquí, queriendo tocar y no pudimos. Nos hace sentir un poco mal el viaje para que no valga la pena y ustedes no disfruten del show que vinimos a darle con mucho amor”, dijo el líder del grupo musical a través de un video que compartió en las redes sociales en el cual hasta el momento no tenía demasiadas precisiones.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ante la imposibilidad de poder presentarse públicamente, Emanuel Noir decidió salir al balcón del hotel en el que se hospedaba por esos días y entonó el tema reversionado “Costumbre”, de Juan Gabriel, para todos aquellos que pasaran por la zona y pudieran escucharlo. Así como también lo hicieron el resto de los pasajeros que se encontraban dentro del establecimiento y que se asomaron por sus respectivos balcones para disfrutar del improvisado show.

“El tiempo calla las bocas de quienes pierden su tiempo esperando verte caer”, escribió más tarde Noir en sus redes sociales junto a una foto sobre un escenario a poco de regresar a la Argentina. Antes de regresar al país, en sus tiempos libres, la banda recorrió las distintas atracciones turísticas que proponen las ciudades en las que se presentaron, así como también se hicieron un lugar para poder visitar especialmente Machu Pichu.

Desde allí, el líder del grupo compartió algunas fotos antes de regresar a la Argentina y cumplir con sus compromisos laborales. “Será que fui constante como el agua, y lo logré, perforé la roca”, escribió Emanuel Noir en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de un millón y medio de seguidores.

Y este miércoles a primera hora de la mañana anunció el fin de la gira en Perú. “A casita”, indicó junto a una foto de una valija con un bolso haciendo juego de una lujosa marca. Y también le dedicó un especial mensaje al público que lo siguió durante la última semana. “Gracias con el alma”, y agregó un corazón y la bandera de Perú. (Infobae)