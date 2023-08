El pronunciamiento de Vidal reavivó la interna en JxC: "Me decepciona", dijo Ritondo

El precandidato a diputado de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo, se mostró hoy sorprendido, desilusionado y "en desacuerdo" con la decisión de María Eugenia Vidal de respaldar públicamente la precandidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta en la interna del espacio político que comparten.

"Me sorprendió y, en parte, me desilusionó. Le he expresado personalmente que estoy muy en desacuerdo con esa decisión. He trabajado con ella en batallas importantes en la provincia de Buenos Aires, pero estoy convencido que hoy la persona con carácter para liderar esas batallas es Patricia Bullrich", expresó Ritondo, quien fue ministro de Seguridad durante la gestión de Vidal al frente de la gobernación bonaerense (2015-2019).

En declaraciones a radio Continental, el presidente del bloque de diputados del Pro en el Congreso Nacional afirmó que la gran mayoría de los dirigentes que acompañaron a Vidal como gobernadora de Buenos Aires avalan la precandidatura de Bullrich, que competirá con Larreta en las PASO presidenciales de Juntos por el Cambio el 13 de agosto próximo.

Además, aseguró que no tiene dudas acerca que el expresidente Mauricio Macri considera que "el cambio nítido y profundo" en el Pro "lo representa Bullrich".

Vidal había considerado postularse como precandidata a la presidencia de la Nación, pero finalmente desistió. En esa ocasión, Ritondo se iba a presentar como precandidato para dirigir la provincia de Buenos Aires junto a ella.

La exgobernadora respaldó la precandidatura presidencial de Larreta a través de un mensaje en Twitter, afirmando que votará por él porque considera que "es lo mejor para la Argentina".

"Faltando pocos días para las PASO y con la convicción de que el 14 de agosto vamos a estar todos juntos, unidos, quiero contarles que en las próximas elecciones, voy a votar por Horacio", anunció la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires.

El aval de Vidal mereció la respuesta del jefe de Gobierno porteño, quien se comprometió a "honrar los votos" que reciba en los próximos comicios. (Télam)