La actriz Gal Gadot confirmó que Wonder Woman 3 está en desarrollo, y será una colaboración conjunta con los nuevos jefes de DC Studios, James Gunn y Peter Safran. En una reciente entrevista promocionando su próxima película de acción en Netflix, Heart of Stone, Gadot expresó a Variety su amor por el personaje y reveló que el tercer filme de Wonder Woman se desarrollará en colaboración con Gunn y Safran.

La noticia llega después de que se anunciara que la versión previamente planeada con Patty Jenkins como directora había sido descartada, lo que llevó a una reestructuración en la dirección de la franquicia. La nueva película de Superman, Legacy, programada para 2025, marcará el inicio del nuevo universo DC bajo la renovada jefatura de la compañía.

“Me encanta interpretar a Wonder Woman. Es un personaje muy cercano a mi corazón. Por lo que he escuchado de James y Peter, vamos a preparar su tercera película juntos”, declaró la estrella israelí al portal estadounidense.

Gadot es el rostro de la Mujer Maravilla en el universo DC de Zack Snyder. La primera vez que presentó el rol al público fue en el largometraje Batman vs Superman: el origen de la justicia, del 2016. Desde entonces, la actriz de Rápidos y furiosos volvió a interpretar a la guerrera Diana de Temiscira en cuatro títulos adicionales (incluyendo el Snyder cut de La liga de la justicia).

Hace poco, la heroína que usa como arma el brillante lazo de la verdad fue uno de los múltiples cameos de la película The Flash. Aunque inicialmente se dijo que la escena con la actriz había sido eliminada, su participación especial sí llegó a apreciarse en la proyección final que llegó a los cines en junio de este año. (Infobae)